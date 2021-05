“ Dinner in The Sky “: cene stellate e la pizza di Franco Pepe a 50 metri di altezza

“ Dinner in The Sky “: cene stellate e la pizza di...

Un evento gastronomico piuttosto stravagante che vedrà come protagonista la pizza; non una qualunque pizza, ma una pizza preparata da ben sette chef stellati a Napoli, alla Fontana dell’Esedra della Mostra d’Oltremare, nientemeno che a cinquanta metri da terra.

E’ quanto avverrà dal 2 al 6 giugno prossimi a cura del noto pizzaiolo Franco Pepe che coordinerà ben gli chef stellati che cucineranno sospesi tra cielo e terra: Salvatore Bianco de Il Comandante – Romeo Hotel, Adriano Dentoni di La dispensa di Armatore, Domenico Iavarone di Josè Restaurant, Lino Scarallo di Palazzo Petrucci, Francesco Sposito di Taverna Estia, Luciano Villani de La Locanda del Borgo di Aquapetra e Marianna Vitale di Sud Ristorante. Ma non solo. Se a Franco Pepe, il celebre pizzaiolo di Caiazzo, è stata affidata la prima pizza di Dinner in The Sky, gli chef di J Contemporary Japanese Restaurant – Giacomo Ignelzi e Kennedy Garduce – firmeranno una irripetibile japanese experience ad alta quota.

Il tour organizzato prosegue poi dal 10 al 13 giugno a Caserta al belvedere di San Leucio; tutti gli appuntamenti si svolgeranno in sicurezza e conformità con tutte le norme anti Covid per offrire un’esperienza unica, connubio originale di alta cucina e alta quota.

Ma cos’è Dinner in The Sky? E’ una piattaforma da 5 tonnellate che sale fino a 50 metri di altezza sollevata su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate con al centro un tavolo per 22 ospiti che sono assicurati alle poltrone da imbracature comode e sicure. Durante l’evento sarà presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto. Prima di salire sulla piattaforma, gli ospiti vengono accolti con un aperitivo di benvenuto nel Village che sta alla base: un salotto open air di design per prepararsi alla grande emozione. Successivamente, due alla volta, saliranno sulla piattaforma e il personale di sicurezza si occuperà di allacciarli ai sedili, in stile Formula 1. Una volta che tutti avranno preso posto, inizierà un countdown di 10 secondi per salire in quota ad un’altezza di cinquanta metri, dove si svolgerà l’evento.

