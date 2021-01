Disponibile dal 18 gennaio su #iorestoinsala il documentario di Massimo Ferrari “ Il Rione Sanità – la certezza dei sogni “

Dopo il successo alla trentottesima edizione del Torino Film Festival, il documentario ‘Rione Sanità. La certezza dei sogni‘, diretto da Massimo Ferrari e prodotto da Maria Carolina Terzi e Luciano Stella sarà disponibile il 18, 19 e 20 gennaio su #iorestoinsala (https://www.iorestoinsala.it), progetto nato a maggio durante il primo lockdown cui hanno aderito circa 40 cinema di qualità su tutto il territorio nazionale grazie ad un accordo tra esercenti e distributori che ha dato la possibilità di creare un calendario che comprende prime visioni, anteprime, eventi e live interattivi, trasportando nel mondo virtuale l’esclusività e la qualità che è prerogativa della sala cinematografica.

Il film, prodotto da SKY Arte, Big Sur e Mad Entertainment è scritto dallo stesso regista con Conchita Sannino e si avvale della fotografia di Blasco Giurato e delle musiche di Enzo Foniciello.

La rinascita civile, economica e culturale del Rione Sanità, animata e diretta da padre Antonio Loffredo. Proprio dalla chiesa di Santa Maria della Sanità si dipanano le storie di tutti i protagonisti, con sviluppi, intrecci, speranze, difficoltà superate e da superare. Ragazzi che hanno ripreso in mano il proprio destino, seguendo un sogno a cui hanno dato solidità e certezza. Gestione e guida delle catacombe, scuole di teatro, musica, scultura, un nuovo centro sportivo: tutto quello che solo 15 anni fa sembrava impossibile è diventato realtà. Il documentario fa entrare lo spettatore in questo microcosmo, rappresentazione di un mondo possibile, una scelta di umanità e bellezza in controcanto al mondo di Gomorra, un modello di sviluppo umano, economico e culturale. Tre aspetti inscindibili che richiedono lo sforzo quotidiano della costruzione e della tenuta.

“Raccontare uno dei quartieri più difficili e più belli di Napoli – sottolinea il regista Massimo Ferrari – la sua trasformazione imprevedibile fino a pochi anni fa, attraversando vicoli e sguardi per arrivare al cuore pulsante di questo rione che è il cuore pulsante di Napoli, con tutte le sue contraddizioni e quei bagliori imprevisti che filtrano dalle viscere. È questa la vera sfida del documentario: tenere insieme gli opposti, restare fedeli a questa identità unica che è la base stessa, la certezza che ha permesso ai sogni di avverarsi”.