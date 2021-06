Disponibile su YouTube “Giromondo”, nuovo singolo di Rosmy feat. Saturnino &Maurizio Solieri

E’ disponibile su YouTube il video di “GIROMONDO” https://youtu.be/HVkMs5dCZdk il nuovo travolgente singolo di Rosmy feat Saturnino & Maurizio Solieri. Il brano, scritto dalla stessa Rosmy e distribuito da Artist First https://rosmy.lnk.to/Giromondo è da oggi anche disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

La straordinaria partecipazione di due colossi della musica SATURNINO e MAURIZIO SOLIERI in un video ricco di attori e personaggi strepitosi che ravvivano il messaggio dell’importanza della diversità: Raffaele Ginepri, Marco Melluso e Diego Schiavo, Stella Pecollo, Elena Pinna, Bruno Oliveira, la piccola Ihssan Smerjel e il bassotto Vasco detto Potter per chiudere nel “quadro” più conosciuto al mondo: la copertina Sgt Pepper’s dei mitici Beatles.

“Un deciso NO all’omologazione – dichiara Rosmy – un brano in chiave elettrorock che rievoca una delle più popolari filastrocche, per sottolineare che è tempo di non omologarsi ma fondersi e contaminarsi. È tempo di difendere e promuovere le nostre diversità in tutte le sue molteplici espressioni così da costruire una società più inclusiva e proattiva”

Una melodia elettrizzante scandita dal suono rock di un basso e di una chitarra magistralmente suonati dai maestri Saturnino e Maurizio Solieri si unisce perfettamente allo spirito ribelle di Rosmy che con la sua voce inconfondibile ed intensa è in grado di toccare le corde più profonde dell’anima. La canzone è un’esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop, elettroniche e rock s’intrecciano in un tutt’uno davvero sorprendente. GIROMONDO rispecchia il talento versatile di Rosmy, sempre in continua evoluzione, proponendosi ogni volta in una veste attuale e originale, e spaziando agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza trascurare la sua forte vocazione cantautorale

ROSMY è una cantautrice italiana. Artista poliedrica che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la musica tematiche sociali importanti. Il suo percorso musicale come cantautrice inizia nel 2016. Con il brano “Un istante di noi”, si aggiudica il Premio Mia Martini 2016 e il premio FIMI “Miglior brano radiofonico”. Con il singolo “Inutilmente”, è stata finalista al Premio Lunezia 2018. A gennaio 2019 esce il suo album d’esordio “Universale”. Dopo aver conquistato il primo posto nella tappa di Pistoia è arrivata in Finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile al Teatro Ariston di Sanremo. “Fammi credere all’ eterno” è il brano che vede Rosmy tra i protagonisti nella tappe di Jesolo e Mestre del FestivalShow, il festival itinerante dell’estate italiana e a Faenza al M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti). Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è protagonista del video di “Fammi credere all’ eterno”, premiato alle “Giornate del Cinema”, per l’idea originale e definito “Short Music Movie”. Nello stesso anno, Rosmy in veste di attrice recita nel docufilm “Donne Lucane” di Nevio Casadio e il suo brano “Ho scelto di essere libera” è parte della colonna sonora. Grande successo il suo omaggio a Mango nel programma “L’anno che verrà” su Rai 1 prima sua esibizione live del 2020, impreziosita dall’orchestra diretta dal Maestro Palatresi. A giugno 2020 esce “Ho tutto tranne te”, brano che ha riscosso interesse da parte di pubblico e critica, grazie al testo che evidenzia l’importanza del volontariato e della solidarietà, con l’intervento nel video dei City Angels Italia e il Patrocinio della Regione Lombardia. A Gennaio 2021, distribuito da Universal Music esce “Controregola”. A Giugno 2021 distribuito da Artist First esce “GIROMONDO” il nuovo singolo della cantautrice feat Saturnino & Maurizio Solieri.

Conosciuta come una delle più interessanti cantautrici del panorama musicale italiano e contemporaneo Rosmy, con GIROMONDO ci invita a guardare il mondo da un’altra prospettiva.

Un video stravagante per la regia di Beppe Gallo, un capovolgimento in un mondo diverso; dalla splendida location di Palazzo Visconti a MIlano verso un’altra dimensione che colora la nostra vita: La diversità che rende unici e preziosi