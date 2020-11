Disponibile sulle piattaforme on demand dal 19 novembre “ Shadows “di Carlo Lavagna

Sarà disponibile da giovedi 19 novembre prossimo, sulle piattaforme on demand, il secondo lungometraggio di Carla Lavagna che fa seguito al premiato Arianna e che vede come protagoniste le giovani Mia Threapleton (Le regole del caos di Alan Rickman), Lola Petticrew (A Bump along the way di Shelly Love) e Saskia Reeves (Luther – Serie tv diretta da Brian Kirk; Nymphomaniac di Lars von Trier) in un teso thriller psicologico.

Il film, scritto da Fabio Mollo, Damiano Bruè, Vanessa Picciarelli e Tiziana Triana, è prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere ed è prodotto da Ascent Film con Rai Cinema, in coproduzione con Feline Films, con il contributo del MiBACT, in associazione con Fís Éireann / Screen Ireland, distribuito da Vision Distribution.

Alma e Alex sono due sorelle adolescenti che vivono nascoste nell’oscurità dei boschi, in un vecchio hotel abbandonato, con la loro Madre, una donna severa che le protegge dalle misteriose insidie del mondo esterno. Ma con il passare del tempo inizia a farsi spazio nelle due ragazze una nuova consapevolezza che le porterà a infrangere le regole, spezzando l’apparente equilibrio delle loro vite e portando alla luce un inquietante segreto.