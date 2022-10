Domani PSIKER in concerto a Milano

Domani sera, venerdì 28 ottobre, PSIKER, l’alter ego del Finance Manager milanese Massimo Curcio, sarà in concerto al Pacta dei Teatri di MILANO (via Ulisse Dini, 7 – ore 21.00) per presentare dal vivo il suo nuovo album “RETROFRONT”, già disponibile in digitale (https://ada.lnk.to/retrofront) e in formato CD in edizione limitata presso Il Mercante dei Navigli (Via Meda, 11, Milano) e sul sito www.ilmercantedeinavigli.it/cd-italiani/9970-psiker-reftrofront-cd-.html.

Biglietti disponibili su www.vivaticket.com/it/Ticket/retrofront-live/189667.

“RETROFRONT” è stato registrato presso PSIKERstudio, No Type Studio e Vault Studio a Milano. L’album si compone di 10 brani in cui l’artista analizza con spirito critico, tuttavia senza rinunciare all’ironia, la quotidiana vita di ufficio. Dal punto di vista musicale “Retrofront” si caratterizza per una particolare unione delle sonorità tipiche degli anni ’80 e ’90 con quelle più contemporanee della scena urban e trap.

Il 7° album in studio di PSIKER, distribuito da ADA Music Italy – Divisione di distribuzione di Warner Music Italy, è stato realizzato da 7 producer: insieme a PSIKER, hanno lavorato alla produzione del disco DANIELE FRANZESE, J’ADORE LADOOR, LOGOS, STARCHILD, MR.BOHEM e WHIZY, giovani producer attivi soprattutto nella scena urban, trap e rap italiana.

«“Retrofront” è il risultato di una scelta, quella di non fare della musica il mio lavoro, ma la mia più grande passione – afferma Psiker – Ho preso questa decisione a venti anni. Mio padre ed io volevamo la stessa cosa: un lavoro pagato il 27 del mese. Avevo inoltre la convinzione che diventare famoso mi avrebbe reso solo, viziato e pieno di manie stupide. Last but not least: se avessi fatto della musica il mio mestiere, oggi non avrebbe lo stesso sapore e non esprimerebbe libertà in ogni sua nota. Quindi vivo due vite parallele. Di giorno sono un “contabile”: le regole mi rilassano, i grafici e i fogli Excel mi tranquillizzano. Inutile dire che la mia laurea è l’orgoglio dei miei genitori, la prima nel nostro albero genealogico. Di notte scrivo canzoni pop elettroniche, le mie emozioni si amplificano, la cassa in quattro mi entusiasma, scarica le tensioni e mi rigenera. Sono in questo equilibrio da più di 20 anni, in questo mio metaverso che è la musica».

Questa la track-list dell’album: “Introfront”, “Ctrl Alt Canc” Feat. VEGA, “Urgente”, “Garantito”, “Spam (Uffa)”, “Labirinto” Feat. DRUGAR, “Musica in cassa”, “Anni 90”, “Veloce o lento” e “Isolation”.

Classe 1980, Massimo Curcio è Finance Manager, cantautore e produttore milanese. Dal 2001 lavora ad ogni fase del suo progetto musicale, che unisce immagine e suono, spaziando tra sonorità synth-pop con influenze fine anni ‘80, inizio anni ‘90. Nei primi anni 2000 pubblica tre demo-album – “Delivery” (2003), “Daydreams” (2004) e “Artismo” (2005) – a cui seguono 6 album in studio che complessivamente hanno visto coinvolti oltre un centinaio di artisti: “Logic” (2008), “Genial” (2011), “Synthetico” (2012), “Exist” (2014), “Maximo” (2016) e “Momentum” (2020). Nel 2008 firma il suo primo contratto con l’etichetta discografica Universo. Nel 2016 pubblica “Maximo”, album in cui raduna le voci delle band che ascoltava negli anni ‘90 durante la sua adolescenza e che hanno influenzato lo stile musicale e la scrittura delle sue prime canzoni. Nell’album, insieme a Psiker, sono presenti: Francesca Gastaldi (Zerozen), Raffaella Destefano (Madreblu), Luca Urbani (Soerba) e Odette Di Maio (Soon). Pubblicato a marzo 2020, a pochi giorni dal suo 40° compleanno, “Momentum” è stato scritto a Donegall (Irlanda) e si caratterizza per le molteplici influenze internazionali. Successivamente l’album è stato impreziosito dalle collaborazioni con il producer irlandese Jonny Fitch (programmazioni, chitarre, basso) e con la cantante e producer danese HunBjørn (voce e cori). Nel 2022 sigla un contratto con ADA Music Italy – Divisione di distribuzione di Warner Music Italy. Ad aprile dello stesso anno pubblica il brano “Ctrl Alt Canc” feat. VEGA, giovane rapper autore della strofa trap scritta in dialetto lucano, a cui seguono, a giugno, “Spam (Uffa)” e, a settembre, “Urgente”.