Domenica 8 novembre da Stoccolma in diretta gli MTV Emas 2000

I primi MTV Europe Musica Award 2000 furono trasmessi da Stoccolma, Svezia il 16 novembre 2000 in diretta dall’Ericsson Globe..

A livello mondiale sul Canale Sky 130 e , in streaming su Now Tv, domenica 8 novembre MTV trasmetterà gli MTV EMAs 2020 in 180 paesi e territori.

In Italia sarà possibile assistere all’evento sintonizzandosi su MTV (canale Sky 130) e in streaming su NOW TV). Allo show di quest’anno prenderanno parte gli artisti più hot del momento per celebrare insieme il potere della musica nel 2020.

A presto maggiori dettagli per i fan che nel frattempo possono rimanere aggiornati con tutte le novità sugli EMAs seguendo lo show su Instagram, Snapchat, Twitter e Facebook e commentare con l’hasthag #MTVEMA.

Executive Producer degli MTV EMAS 2020 sono Debbie Phillips e Chloe Mason.