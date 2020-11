“Donne – Storie che ispirano”: i traguardi raggiunti dalle donne con tumore al seno metastatico su La7d dal 22 novembre

Paola Marella racconta i traguardi raggiunti dalle donne con tumore al seno metastatico in quattro puntate ognuna delle quali evidenzia la storia di donne straordinarie: dal 22 novembre, in onda su LA7d ogni domenica alle 18.20, la docu-serie “Donne – Storie che ispirano”, che porta in televisione le esperienze di quattro donne con tumore al seno metastatico: storie di coraggio e traguardi raggiunti, per ispirare altre donne a non rinunciare ai propri progetti e invitare la comunità a sostenerle.

La docu-serie è nata nell’ambito della quarta edizione della campagna “Voltati. Guarda. Ascolta “, le donne con tumore al seno metastatico” promossa da Pfizer con il patrocinio di Fondazione AIOM e in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia per rompere il muro di silenzio che ancora oggi circonda questa malattia.

Tutte le informazioni sulla campagna sono disponibili sul sito www.voltatiguardaascolta.it