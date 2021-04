Dopo il successo iniziale, domenica 18 aprile nuova esibizione e conclusione de “ L’Isola del Tesoro “ lo spettacolo per bambini di Valeria Freiberg

Domenica 18 aprile alle ore 17 si terrà in streaming, sulla piattaforma Zoom, lo spettacolo per bambini “La caccia al tesoro: l’indice di Flint”, diretto da Valeria Freiberg. Si tratta del capitolo conclusivo della saga de L’Isola del tesoro, famoso romanzo di Robert Stevenson. I bambini, insieme agli attori della Compagnia Teatro A, salperanno a bordo dell’Hispaniola, diventando membri di un vero equipaggio. I bimbi che vorranno potranno anche prendere parte attiva alla pièce. Un’occasione per loro di vestire i panni dei corsari, di imparare qualche vecchia canzone piratesca e ancora scioglilingua, filastrocche e balli.

Il mondo dei pirati da sempre affascina i giovani spettatori: ha arricchito le pagine di romanzi e saggi, è stata al centro di serie, cartoni animati e film, tra i recenti nomi più celebri “I pirati dei Caraibi”. Per cui la compagnia teatrale ha deciso di intraprendere un lungo viaggio in mezzo ai mari del Sud proprio per i piccoli spettatori, creando l’occasione per svagarsi ed entrare a far parte di un vero e proprio equipaggio. Come scriveva Stevenson: “Essere ciò che siamo, diventare ciò che siamo capaci di diventare, questo è il solo fine della vita.”

Spiega l’ideatrice del progetto, Valeria Freiberg, sempre attenta al mondo dell’infanzia: “L’Isola del tesoro è uno spettacolo multimediale tra teatro di prosa, musica dal vivo, immagini digitali e cartoni animati. Si vola su lontane isole oceaniche, si raccontano i valori dell’amicizia, del coraggio e dell’amore. È l’occasione per introdurre i bimbi nel mondo segreto degli avventurieri del mare”.

Lo spettacolo chiude il ciclo di laboratori creativi che hanno visto i più piccoli impegnarsi con entusiasmo tra teatro, danza e musica.

Per accedere alla visione dello spettacolo ci si può prenotare inviando una e-mail all’indirizzo ateatro.assariadne@gmail.com

al momento della prenotazione e dell’avvenuto pagamento del biglietto sarà inviato un link a cui collegarsi

Costo: 2,50€ a persona

INFO:

http://compagniateatroa.it

https://www.paypal.com/paypalme/CompagniaTeatroA

promo video https://www.youtube.com/watch?v=SqUgbP95HBs&feature=youtu.be