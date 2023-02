E’ festa grande per celebrare i 115 anni delle fettuccine del “ Vero Alfredo “

Il locale del Vero Alfredo, quello di Piazza Augusto Imperatore a Roma è da 115 anni impegnato a proporre ai suoi clienti le sue mitiche fettuccine che vanno letteralmente a ruba e per celebrare questo particolare genetliaco “Alfredo di Roma” ha organizzato un party, il suo “special birthday party event “ a base della pregiata pasta piatta e spessa tradizionalmente a base di uova e farina, condita con doppio burro e parmigiano.

E così si sono radunati nella sede prestigiosa de “Il Vero Alfredo” , una quantità di amici, tutti ovviamente appassionati del suo particolare piatto super condito, buonissimo ed accattivante, che con l’occasione hanno anche celebrato la Festa USA del “ National Fettuccine Alfredo Day”; accolti con tanta familiarità e con la tradizionale ospitalità da Ines Di Lelio e dalla figlia Chiara Cuomo, legittime eredi della gloriosa dinastia Di Lelio che continuano in maniera entusiasmante ed oltremodo vincente la tradizione gastronomica familiare iniziata nel 1908 in una trattoria a piazza Rosa, nei pressi dell’attuale Galleria Alberto Sordi da Alfredo Di Lelio 1 e da sua moglie Ines.

Ad allietare la serata Maurizio Canforini, scrittore ed attore, che si è esibito in una performance dedicata all’”Imperatore delle Fettuccine” a cui nel lontano 1927, due divi del cinema degli anni “20, gli hollywoodiani Mary Pickford e Douglas Fairbanks donarono le posate d’oro con inciso “To Alfred, the King of noodles”, dando vita ad un vivace spettacolo trasformatosi in un coinvolgente “viaggio artistico” nella Trastevere di un tempo con i suoi stornelli ed i tanti aneddoti che hanno fatto di quel quartiere il cuore pulsante della città eterna rendendo omaggio alla figura di quell’ Alfredo Di Lelio, giovane trasteverino del primo Novecento, che con la sua geniale semplicità, divenne famoso per le sue fettuccine al “doppio burro” da lui create per sostenere sua moglie Ines, fortemente debilitata.

Analoghe celebrazioni per il centoquindicesimo “ fettuccine day “ si sono svolte, in contemporanea, anche nei ristoranti in franchising “ Alfredo di Roma “ di Città del Messico e di Cozumel, in attesa dell’apertura di un altro locale in una notissima città dell’Arabia Saudita della quale sarà prossimamente svelato il nome.