E’ on line il podcast di “ Fatty Furba “ a meno di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo

A meno di una settimana dall’inizio dell’attesissimo Festival di Sanremo 2021, è online su tutte le principali piattaforme di streaming la prima serie di “FATTY FURBA”, il podcast, dedicato in questa prima stagione, alla kermesse musicale più amata d’Italia, che nasce da un’idea della conduttrice e speaker radiofonica Margherita Devalle in collaborazione con il cantautore Francesco Sacco https://open.spotfy.com/show/3ror0EdSWZU1Og8eaC4c3J

Immersi in un dialogo ironico e surreale, Margherita e Francesco ci accompagnano nel corso di queste prime tre puntate in un viaggio nel tempo, alla scoperta di aneddoti, chicche e curiosità che hanno caratterizzato il Festival di Sanremo nei suoi 71 anni di vita.

Dalla prima trasmissione in radio, passando per gli sfavillanti anni ’80 e arrivando alle esibizioni più iconiche e “scandalose” degli ultimi anni, i conduttori racconteranno il Festival in maniera inedita, avvalendosi anche della partecipazione straordinaria di tre artisti in gara quest’anno, che irromperanno nel podcast con un messaggio audio: Arisa, Lo Stato Sociale e Orietta Berti.