Ecco “100 Anni”, il nuovo singolo di Federico Secondomè

Da oggi, mercoledì 14 aprile, è online il videoclip di “100ANNI” (Sugarmusic S.p.a. / Neverending Mina – Distribuzione Artist First), il nuovo singolo del cantautore veronese FEDERICO SECONDOMÈ.

«In questo video – racconta Federico – esploro un’immagine di me capovolta e sommersa di oggetti del piacere (no, non sono sex toys, ma hamburgers, nuggets e patatine); con il ketchup che forma un cuore sul mio petto. È un immaginario sporco/pulito e mi piace perché è al limite fra il non-sense e l’allegoria, molto provocatorio. Tranquilli, alla fine delle riprese abbiamo mangiato tutto».

100ANNI è un flusso di coscienza nel quale i versi si susseguono dipingendo immagini e sensazioni che trasportano l’ascoltatore nel viaggio mentale dell’artista. Federico fonde il suo gusto cantautorale e il linguaggio urban dal quale proviene, giungendo ad un risultato particolarmente originale, organico ed estremamente minimal.

Federico Secondomè, all’anagrafe Federico Sambugaro Baldini, è un cantautore e produttore di Verona, classe ’95, che nel tempo ha cambiato varie forme artistiche rimanendo tuttavia sempre fedele a se stesso. Dopo un progetto sviluppato con Universal con lo pseudonimo “FAITH”, Federico decide di concentrarsi sulla scrittura in italiano dando vita, insieme a Sugar, al progetto Federico Secondomè, che fonde il nuovo pop con una forte e personale ricerca sonora. Già autore e produttore per diversi artisti come Raphael Gualazzi, Emma Muscat e Greta Menchi (per citarne alcuni in maniera trasversale), Federico dedica ogni sua giornata alla creatività, perché, come lui stesso ammette, non è in grado di fare altro.