Ecco “Lumberjack”primo brano di The Creator

È disponibile in digitale “LUMBERJACK”, il primo brano estratto dal nuovo album del rapper statunitense vincitore di un Grammy Award Tyler, The Creator “CALL ME IF YOU GET LOST” (Columbia Records/Sony Music), in uscita venerdì 25 giugno e già disponibile in pre-order.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Wolf Haley: https://youtu.be/R4Y7JIQlv20

Il rapper e produttore statunitense aveva iniziato ad anticipare l’annuncio già la scorsa settimana, attraverso l’affissione di cartelloni pubblicitari sparsi in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra, passando per Parigi, Berlino, Stoccolma, Amsterdam, Sydney, Toronto, Montreal e Vancouver, che facevano riferimento al titolo del disco e indirizzavano i fan a una misteriosa hotline. La linea rimarrà attiva e offrirà a tutti l’opportunità di sintonizzarsi anche nei prossimi giorni per ulteriori informazioni sul nuovo progetto dell’artista.

“CALL ME IF YOU GET LOST” segue la pubblicazione di “IGOR”, l’album che è valso a Tyler, The Creator un GRAMMY AWARD nel 2019 per “Best Rap Album”, che ha debuttato al #1 della classifica Billboard Hot 200 e con 8 delle canzoni dell’album nella Billboard Hot 100. “IGOR” è stato anche inserito nella lista Best Album of the Year, da Billboard, Complex, GQ, Pitchfork, Rolling Stone e lo stesso anno Tyler è stato nominato Innovator of the Year dal Wall Street Journal Magazine e Man of the Year da GQ Magazine.