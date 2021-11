Ed Sheeran è il super ospite di X Factor Live con un esclusivo set.

Nuovi brani originali dei cantanti in gara, manche dedicata alla “Gen-Z” con una Synth Orchestra e altre 2 eliminazioni per i roster di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika

È la notte del quinto Live per X Factor 2021. Giovedì 25 alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW sarà un appuntamento decisivo, un altro show carico di emozione e di tensione per una gara che si avvicina alle battute finali. Due manche intense, ognuna delle quali porterà a un’eliminazione, che daranno forma al gruppo dei 5 semifinalisti di questa edizione; e anche l’attesissimo arrivo sul palco del super ospite Ed Sheeran, che, dopo la recente nomination ai Grammy per “Song of the year” per il brano “Bad Habits”, atterrerà nel Teatro Repower protagonista di un set esclusivo creato solo per #XF2021 dove presenterà per la prima volta in Italia alcuni brani del suo nuovo album “=” ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, sarà una serata – guidata, come sempre, da Ludovico Tersigni – senza un attimo di respiro. Hell Raton arriva all’appuntamento di questa settimana con un solo concorrente in gara, Baltimora, mentre gli altri portano con sé ciascuno due componenti del proprio roster: gIANMARIA e Le Endrigo per Emma; Bengala Fire ed Erio per Manuel; Fellow e Nika Paris per Mika.

1 di 15

Nella prima manche, ciascuno di loro presenterà il proprio nuovo brano originale, il secondo dopo quello con cui si sono mostrati al pubblico nel corso del primo Live.

Baltimora proporrà “BALTIMORA”, un pezzo – con titolo identico al proprio nome d’arte – in cui Edoardo Spinsante decide di mettersi a nudo e di condividere un importante pezzo della sua vita (il testo è di Baltimora così come la produzione, per la quale è stato affiancato da Sixpm e Jacopo Volpe);

i Bengala Fire saliranno sul palco con “Amaro Mio”, di cui la stessa band firma testo e musica e per la cui produzione hanno lavorato Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Tommaso Colliva; la band non accenna a fermarsi, puntando dritto verso il rock ‘n roll che esplode fragoroso in questo singolo, dal titolo in italiano ma testo in inglese;

Erio si esibirà con “Fegato”, con la firma d’autore di Giuliano Sangiorgi per testo e musica, mentre la produzione è curata dallo stesso Erio con Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva e Vanni Antonicelli; è un brano costruito su uno storytelling musicale complementare al testo, attraverso un crescendo ricco di variazioni dinamiche e di raddoppi ritmici che accentuano le sfumature emotive;

“Non Farmi Andare” sarà il nuovo pezzo di Fellow, il cui testo è dello stesso Federico Castello insieme a Gareth Owen, Andrea Bonomo, la cui musica è di Gareth Owen, Ricci Riccardi e Luca Chiaravalli e la cui produzione è affidata a Michele Canova Iorfida e Jaime Estalella. “Non Farmi Andare” è un inno alla memoria, allo scorrere inesorabile del tempo e alla natura tanto evocativa quanto effimera dei ricordi;

GIANMARIA presenterà “Senza Saliva”, di cui ha scritto il testo, mentre la musica è curata da Gianmarco Manilardi e Vincenzo Boccato e la produzione da Movimento e gmjf: due minuti e mezzo di ritmo, dove tutto accade velocemente e nei quali gIANMARIA dimostra ancora una volta di avere piena consapevolezza della sua penna e della sua musica;

per Le Endrigo sarà l’occasione per far ascoltare “PANICO”, per il quale testo e musica portano la firma di 3 dei 4 componenti della band (Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini) e la produzione invece è realizzata da Frenetik&Orang3. Dopo “Cose più grandi di te”, il loro manifesto contro la mascolinità tossica, portano un messaggio chiaro e diretto nei riguardi di chi soffre di attacchi di panico;

Nika Paris porterà per la prima volta “No Limit”, di cui firma il testo e la musica, per quest’ultima affiancata da Dariana Koumanova, Elya Zambolin, mentre la produzione è di Nicolò Fragile. “No Limit” è un brano fresco, ritmato, denso di sonorità catchy e accattivanti: l’invito spensierato di Nika Paris a vivere una vita libera, forte dei suoi 16 anni e delle sue verità.

Non appena terminato il Live, tutti i brani andranno ad aggiungersi all’album X FACTOR MIXTAPE VOL. 2.

Al termine della prima manche, i due che avranno raccolto meno voti dal pubblico saranno chiamati a sottoporsi al giudizio dei giudici da cui emergerà il primo eliminato di serata.

I sei cantanti rimasti saranno poi protagonisti della seconda manche, questa volta alle prese con cover scelte per ciascuno di loro dal proprio giudice. La manche, in collaborazione con Samsung Electronics Italia, Main Partner di #XF2021, sarà intitolata “Generazione Z” e si aprirà con un clip che presenterà le varie definizioni generazionali (dai boomer alla Generazione X, dai millennials alla GenZ, appunto). A seguire, la gara prevederà esibizioni – accompagnate da una speciale “Synth Orchestra”, composta da archi e sintetizzatori – su brani iconici delle varie generazioni.

E così, Emma ha scelto “Rimmel” di Francesco De Gregori per gIANMARIA, per continuare nel suo percorso tra i grandi cantautori italiani; e “Karma Police”, il brano simbolo per eccellenza dei Radiohead, per Le Endrigo. Hell Raton ha assegnato a Baltimora “Stay” di the Kid Laroi and Justin Bieber, brano attualissimo che il giovane cantante è chiamato a portare nel suo mondo. Manuel Agnelli ha indicato per i suoi due hit: l’iconica “Girls & Boys” dei Blur per i Bengala Fire e l’intensa “Bird Guhl” di Antony and the Johnsons per Erio. Mika, invece, ha consegnato “The Scientist” – uno dei grandi classici dei Coldplay, risalente al 2002 – nelle mani e nella voce di Fellow e “Don’t Start Now”, la mega hit di fine 2019 di Dua Lipa, in quelle di Nika Paris.

Anche stavolta, gli ultimi due nella classifica del televoto andranno davanti ai giudici per individuare il secondo eliminato del quinto Live Show.

La puntata di X Factor 2021 di giovedì 25 novembre – alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – è attesissima anche per il superospite Ed Sheeran.

Il cantautore arriva X Factor 2021 nel pieno del successo travolgente del suo nuovo album “=” che, in meno di una settimana dall’uscita, ha raccolto oltre 1 miliardo di stream. Numeri che confermano il superamento di ogni record da parte della super star globale: 52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, moltissimi premi tra cui 4 Grammys, 6 BRIT Awards e il riconoscimento “No.1 Artist of the Decade” per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK. Nel 2019 il colossale tour di due anni di “DIVIDE” è il tour più visto di tutti i tempi, in Italia vanta 1 disco di Diamante, 69 dischi di Platino e 13 Dischi Oro, il suo album “÷” è da oltre 244 settimane presente nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha appena ottenuto la certificazione di 7 Dischi di Platino. Nel corso della serata, Ed Sheeran si esibirà in due momenti diversi con un set sorprendente e spettacolare creato esclusivamente per il palco di #XF2021.