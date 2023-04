“ Elemental “, il 27mo film della Pixar, chiude il festival di Cannes: dal 21 giugno al cinema

Verrà proiettato in anteprima mondiale al Festival di Cannes “ Elemental “ insieme al cortometraggio “ L’appuntamento di Carl “ e dal 21 giugno sarà anche nelle sale italiane.

Il film Disney accompagna il pubblico in un luogo straordinario chiamato Element City dove gli elementi vivono e lavorano e sarà presentato in anteprima mondiale il 27 maggio come film di chiusura della 76esima edizione del Festival di Cannes.

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell’umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie.

Il trailer mostra tutti gli elementi – aria, terra, acqua e fuoco – e ciò che li contraddistingue.

Element City è ispirata alle grandi metropoli di tutto il mondo e presenta le caratteristiche di ogni comunità di elementi: da giganti edifici simili a dei pini, a grattacieli con cascate, a un’arena a forma di tornado chiamata Cyclone Stadium.

Valentina Romani è Ember Lumen, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell’umorismo, che a volte si infiamma facilmente. Non ha molta pazienza e nutre un grande amore per la propria famiglia. Figlia unica di due immigrati, Ember è profondamente consapevole dei sacrifici che i suoi genitori hanno fatto per darle una vita migliore. È determinata a dimostrare loro il proprio valore e non vede l’ora di prendere in mano le redini dell’attività di famiglia, Il Focolare, quando suo padre Bernie andrà in pensione.

Stefano De Martino è Wade Ripple, un empatico ragazzo di acqua sulla ventina che non ha paura di mostrare le proprie emozioni: infatti, è difficile non notarle. Wade è dotato di un grande spirito d’osservazione ed è bravissimo ad ascoltare: trabocca letteralmente di compassione per gli altri. Ha un rapporto molto stretto con la sua famiglia, un vivace gruppo di individui insolitamente emotivi alla ricerca di opportunità per condividere le proprie emozioni.

Serra Yilmaz è Cinder Lumen, una specie di “cupido” per gli abitanti di Firetown, grazie al suo dono naturale che le permette di fiutare il vero amore nel fumo delle persone di fuoco, che loro lo sappiano o no.

Hal Yamanouchi è Bernie Lumen, un elemento di fuoco con una personalità scoppiettante che brucia d’orgoglio, adora il suo paese natale, sua figlia Ember e Il Focolare, il negozio che gestisce a Element City.

I character poster presentano anche Clod, un giovane e scaltro ragazzo di terra dal cuore gentile che vive a Firetown e tende ad apparire ogni volta che Ember è nei paraggi; e Gale, un elemento di aria con una grande personalità, tempestosa e con un soffice colorito rosa, grandissima fan di una squadra di Pallavento chiamata Meteorici.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas.

Al lungometraggio verrà affiancata la proiezione di un nuovo cortometraggio dal titolo ” L’Appuntamento di Carl “.