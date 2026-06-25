ENZO GRAGNANIELLO torna in studio insieme all’Orchestra ICO della Magna Grecia “TIEMPO ’E VELENO”

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Dopo il grande successo del tour insieme all’Orchestra ICO della Magna Grecia, Enzo Gragnaniello

torna in studio per dare nuova vita ai suoi brani più amati. Nasce così “TIEMPO ’E VELENO”, in

uscita domani, venerdì 26 giugno 2026, per NAR International / Ada Music – Warner Music Italy in

formato CD, vinile e su tutte le piattaforme.

Un album intenso e raffinato in cui il celebre cantautore napoletano reinterpreta i suoi più grandi

successi in eleganti e suggestive versioni orchestrali, accompagnato dall’Orchestra ICO della

Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Un disco che emozionerà l’affezionato pubblico

dell’artista e conquistare nuovi estimatori.

Il progetto è impreziosito dalla presenza dei musicisti Martino De Cesare alla chitarra e Marco

Caligiuri alla batteria, che contribuiscono a creare un sound coinvolgente e contemporaneo,

capace di esaltare tutta la profondità della scrittura di Gragnaniello.

La tracklist raccoglie alcune delle pagine più suggestive e coinvolgenti del suo repertorio: “Viento

‘e terra”, omaggio all’amico fraterno Pino Daniele, “Cumm’è”, scritta per Roberto Murolo,

“Donna”, dedicata a Mia Martini, “Alberi”, presentata al Festival di Sanremo insieme a Ornella

Vanoni, fino alla title track “Tiempo ‘e veleno”, colonna sonora del film “Veleno” ambientato nella

Terra dei Fuochi.

TRACKLIST:

1. Senza voce 5’35’’

2. Vasame 3’42’’

3. Cu’mme 4’32’’

4. Donna 4’12’’

5. L’aria è cattiva 4’01’’

6. Mare 3’51’’

7. Misteriosamente 4’04’’

8. ‘O mare e tu 5’21’’

9. Rosé 4’09’’

10. Si tu me cunusciss’ 4’19’’

11. Tiempo ‘e veleno