EPCC: Argentero e Cattelan e i finali di “Doc nelle tue mani”

Dal successo della serie evento del 2020, “Doc, nelle tue mani”, Luca Argentero ospite di Alessandro Cattelan prova a immaginare con lui tre finali diversi (di seguito i video concessi da Sky)

La serie andata in onda a marzo in quattro episodi, è stata inerrotta e tornarà nei prossimi mesi. “Doc, nelle tue mani” è tratto dalla vera storia del dottor Pierdante Piccioni. Argentero veste i panni del medico Andrea Fanti, autorevole, sicuro e impeccabile. A causa di un trauma cerebrale Fanti ha infatti perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita e, per la prima volta, si ritrova a essere non più il medico brillante di sempre ma un semplice paziente. Amputato di molti dei suoi ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi… tutti diventano improvvisamente estranei.

Luca Argentero e Ale Cattelan: 3 “finali alternativi” per Doc – Nelle tue mani *

Luca Argentero è tornato per una notte nei panni del dottor Andrea Fanti, il protagonista della seguitissima serie “Doc – Nelle tue mani”. Interrotte le riprese a causa dell’emergenza Covid-19, è andata in onda solo la prima parte della serie, in attesa degli ultimi episodi. Ospite di EPCC LIVE, con al suo fianco un insolito Alessandro Cattelan attore parruccato ma perfettamente a suo agio, Luca ha dato un degno “finale alternativo” alla serie.

O meglio 3 “finali alternativi”:

Il vizio molto costoso di Alessandro

Chi è il “paziente 22”?

Ci riempiono di mercurio!

