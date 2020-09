Equitazione ed Arte per l’inaugurazione dell’ ”Antica Scuderia “ a Roma in zona Casal Selce con “ Arte e Cavalli “

Equitazione ed Arte per l’inaugurazione dell’ ”Antica Scuderia “ a Roma in...

All’interno di una amena area della campagna romana restata ancora fortunatamente non aggredita dall’urbanizzazione e dove si respira il verde meraviglioso e l’intensa aria di cavalli che solo chi ama quello sport è in grado di concepire, Ilaria Freddara nota atleta super sportiva, campionessa italiana di fitness, ex praticante di atletica leggera ginnastica artistica e golf e Massimo Giannini ex tecnico della Svezia, hanno intrapreso una iniziativa molto gradita agli aficionados dell’arte equestre rilevando una preesistente scuderia, restaurandola ed abbellendola secondo i più moderni dettami dell’accoglienza, trasformandola così in uno scenografico ed accogliente centro ippico in grado di imprimere allo sport equestre una notevole spinta che, fortunatamente per i romani e non solo, si attiva all’interno della Capitale.

E finalmente, lo scorso 17 settembre, in barba alla smorfia che avrebbe voluto metterci lo zampino l’hanno, con una cerimonia splendida, inaugurata.

Per i due imprenditori e per il mondo dello sport equestre, l’iniziativa appare come una favola, un sogno che hanno da tanto tempo desiderato concretizzare e che ora è realtà, una realtà nata dalla passione ed anche e sopratutto dalla loro intelligenza ed esperienza che li hanno congiuntamente spinti a coniugare insieme equitazione nel vero senso della parola ed arte intesa come scenografia e spettacolarità.

Di fronte ad un pubblico attento e competente Massimiliano Menegon, il perfetto e puntuale speaker della serata, ha presentato i più importanti personaggi del mondo equestre italiano e romano intervenuti alla manifestazione, dal Presidente della Federazione italiana Sport equestri Marco di Paola all’ultimo addetto di scuderia che ha contribuito, insieme agli spettacolari cavallerizzi che si sono esibiti nella perfetta pista coperta in grado di ospitare comodamente le almeno 350 persone che hanno avuto la fortuna di assistere alle perfette ed emozionanti esibizioni.

Curatrice della perfetta regia dell’emozionate spettacolo è stata proprio la brava Ilaria Freddara, che ha sapientemente diretto quella che neppure un esperto gruppo da circo avrebbe saputo elaborare ed eseguire offrendo al nutrito parterre una serata inaugurale degna di essere vissuta e ricordata: sotto la guida di Andrea Andreuzzi protagonista da sempre del teatro equestre, gli splendidi cavalli sono stati veri e propri attori di uno scenario entusiasmante.

Rilevante la presenza di autorità civili (la Presidente del XIII Municipio Giuseppina Castagnetta e la Senatrice Patty l’Abbate ), militari (Alessandro Spina Comandante del 1° Squadrone volontari a cavallo dei Carabinieri con due subordinati ), dello sport (il Cav. Leonardo Tiozzo che ha rappresentato l’italia ai World Equestrian Games 2014 in Normandia e agli European Dressage Championships 2015 ad Aquisgrana ), oltre alla stilista Anna Fendi, a Don Riccardo Petroni che al taglio del nastro ha benedetto il rinnovato complesso equestre.

Consegnate nel corso della serata anche le le Onorificenze di Academy of Art and Image al Presidente del Premio Books for Peace Antonio Imeneo, alla Presidente del XIII Municipio, Stefania Castagnetta, alla Senatrice Patty l’Abbate, alla Consigliera Giuridica dell’Istituto internazionale Relazioni Diplomatiche comm. per i diritti dell’uomo dip. Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (equip. Vice Console) dott.ssa Cristina Di Silvio, al formatore ed imprenditore di successo dott. Leonardo Leone, alla stilista Internazionale reduce dal red carpet del Festival di Venezia Eleonora Lastrucci, , a Don Riccardo Petroni, agli Ambasciatori del gelato Italiano nel Mondo con la presenza del dott. Claudio Pica, ad Alessandro Rotilio titolare del famoso locale storico di Monteverde Bruno ai 4 Venti, al dott. Alessandro Marchetti, al Conte Giorgio Stelluti Cesi titolare di iniziative di attivita culturali, di ricerca, di aggiornamento e di informazione, ad Isabella Caruso e Franca Battista.

Attenta ed impeccabile curatrice della serata la perfetta Paola Zanoni, nota giornalista, press office ed organizzatrice di eventi, che ha saputo elegantemente proporre il nutrito parterre con le attrici Fioretta Mari, Nathalie Caldonazzo, Maria Grazia Nazzari e Cristina Fondi, la medium Maria Pia Pipitone, Patty Caldonazzo della Rai, con il direttore del Conservatorio di Santa Cecilia Maestro Roberto Giuliani ed il M° violinista Gaspare Maniscalco, la produttrice Internazionale Manuela Metri, la nutrizionista dott.ssa Stefania Gugi, il Principe Alduino di Ventimiglia, il dott. Gabriele Mazzi, l’hair stylist Michele Spanò, la dott.ssa Alessandra Pirabracci, il rappresentante Asi dott. Mauro Minelli, Maria Cristina Proietti e Sandra Catalano.