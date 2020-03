L’isolamento forzato diventa un grande ballo collettivo: da un’idea del duo romano Fantastic Fiatella, arriva “Er Ballo della Quarantena”, un inno travolgente e assolutamente ironico per esorcizzare il drammatico periodo attuale.

Chiusi in casa come la maggior parte degli Italiani in questo momento, i FANTASTIC FIATELLA, al secolo Emi Zapata e Luca Hunter, hanno dato vita ad un brano divertente, molto veloce ed incalzante dal ritmo latino in stile merengue, cantato completamente in romanesco, che trae spunto dalla situazione surreale che stiamo vivendo. I due hanno quindi invitato amici sparsi in tutto il mondo a interpretare a loro modo “Er Ballo della Quarantena” filmandosi con il cellulare. Il risultato è un videoclip collettivo allegro e ottimista: un grande abbraccio virtuale che incita alla gioia.

Con frasi sarcastiche come “balla questa danza ma tieniti a distanza” o “sto rinchiuso a casa con tutta la famiglia, ma tutto sommato me sembra brava gente”, i Fantastic Fiatella vogliono in realtà lanciare un messaggio carico di entusiasmo e, come loro stessi dicono “un grido di fratellanza che unisce tutti coloro che credono nella leggerezza dell’amore”.

I proventi della vendita del brano saranno devoluti all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma “Sappiamo che non è molto –commentano – ma vogliamo contribuire nel nostro piccolo aiutando chi in questi giorni ci sta dando davvero tanto”.

