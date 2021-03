EroiOgniGiorno Neri Marcorè ancora una volta accanto alla Lega del Filo d’Oro

Ancora una volta, per il settimo anno consecutivo, l’attore Neri Marcorè è testimonial della nuova campagna della Lega del Filo d’Oro che questo anno si focalizza attorno ai tanti eroi dimenticati di questa pandemia: le migliaia di persone sordocieche, le loro famiglie e tutti gli operatori della onlus che da 56 anni è punto di riferimento nel nostro Paese per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. L’attore marchigiano ha prestato la sua voce per il nuovo spot della Campagna, che racconta quanto sia stata dura (e continua ad esserlo) affrontare la pandemia per chi non vede e non sente, soprattutto alla luce delle enormi difficoltà dettate dall’impossibilità di comunicare con il tatto a causa del distanziamento sociale.

“Noi persone sordocieche per comunicare con il mondo esterno utilizziamo il tatto e sebbene alcuni tra noi vivano da soli, abbiamo comunque bisogno del sostegno di un operatore, di un interprete o di un assistente per compiere alcune azioni di vita quotidiana – ha spiegato Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Lega del Filo d’Oro – Oggi veniamo considerati “eroi” per le innumerevoli difficoltà che siamo costretti ad affrontare, moltiplicate e amplificate dalla pandemia, ma preferiremmo non esserlo. Se sembriamo “eroi” ciò è dovuto ad una società che, proprio nel momento di maggior bisogno, si è mostrata sorda e cieca davanti alle nostre necessità. Non ci interessano le “medaglie”, ci piacerebbe semplicemente vivere una condizione paritaria, in un paese più inclusivo. Ne guadagneremmo tutti perché, come insegnava Bertold Brecht, “è beato quel paese che non ha bisogno di eroi”.

A tutti loro la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus dedica la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #EroiOgniGiorno, a cui si può contribuire con una chiamata da rete fissa o un sms al numero solidale 45514 e su eroiognigiorno.it

“L’anno appena concluso è stato per tutti noi molto difficile, così come lo saranno i mesi che abbiamo davanti, soprattutto per i bambini sordociechi, le loro famiglie e gli educatori della Lega del Filo d’Oro che sono chiamati a superare il doppio isolamento e le difficoltà della pandemia – ha detto Neri Marcorè – Tutti loro, oggi più che mai, sono #EroiOgniGiorno ed è fondamentale sostenerli in questa ennesima sfida. Per farlo basta un gesto semplicissimo, veloce, che arriverà dritto al loro cuore: un SMS al 45514 grazie al quale si potrà contribuire al completamento del nuovo Centro Nazionale di Osimo, la casa su misura per chi non vede e non sente”.

Ma quest’anno, schierati al fianco delle persone sordocieche, delle loro famiglie e degli operatori della Lega del Filo d’Oro per sostenere la Campagna #EroiOgniGiorno insieme a Neri Marcorè, ci sono anche alcuni celebri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, come Michela Andreozzi, Alessia Barela, Francesca Ceci, Federica Corti, Nino Frassica, Irene Maiorino, Alberto Malachino, Antonio Milo, Lucia Ocone, Alessio Praticò e Vittoria Schisano, che hanno scelto di abbracciare l’impegno della Fondazione promuovendone la mission, attraverso i loro canali social.

Grazie ai fondi raccolti, si potrà sostenere il completamento del II lotto del nuovo Centro Nazionale di Osimo – il più grande progetto della Fondazione – che permetterà di rispondere alle richieste di supporto e assistenza specialistica delle famiglie delle persone sordocieche e lo straordinario lavoro delle equipe interdisciplinari della “Lega” nel realizzare piani educativi e percorsi riabilitativi personalizzati in grado di permettere ai tanti bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di costruire, giorno dopo giorno, il loro contatto con il mondo esterno e di uscire dall’isolamento, fatto di buio e silenzio, nel quale vivono.