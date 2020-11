Esce a novembre il nuovo progetto di Valerio Scanu dedicato alla magia del Natale

Personaggio formatosi alla scuola di “ Amici “ Valerio Scanu giunge ora, dopo aver scalato vette altissime della canzone italiana e non solo, a progettare qualcosa di veramente speciale per il prossimo Natale 2020, deciso a superare l’impasse costituita dalle ben note condizioni sanitarie del nostro paese.

E lo fa attivando una sua idea, un album ed un film che raccontano il suo “ viaggio “, molto più del solito disco, molto più del solito film, molto più del solito libro…

Chiunque vorrà imbattersi in “ Canto di Natale “, riceverà gli strumenti per cambiar vita e renderla qualcosa di straordinario con un viaggio altrettanto straordinario: quello dentro se stessi per scoprire che abbiamo già tutto ciò che ci serve per brillare».