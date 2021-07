Esclusiva-Anna Capasso: “Ballo da sola, perchè tutto può capitare nella vita”

In esclusiva per i lettori de “Ilprofumodelladolcevita”, abbiamo intervistato la cantante Anna Capasso.

Nata in provincia di Caserta, ma per lavoro sempre a Napoli, Roma e Milano, Anna Capasso ha recentemente presentato il suo ultimo brano: “Ballo da sola”.

Cantante e non solo, la Capasso è stata protagonista anche al cinema con “Gramigna” al fianco di Enrico Lo Verso e Biagio Izzo.

Protagonista per sei anni dell’Accademia della canzone di Sanremo, arrivando sempre in finale.

Qual è il messaggio che vuole lanciare “Ballo da sola” ?

«Per questo brano abbiamo scritto un testo alla portata di tutti, dalle sonorità fresche e allegre, per poter ballare con gli amici in piena libertà al ritmo dell’estate, quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in questo periodo. In tanti possono immedesimarsi in “Ballo da sola”: quanti amori impossibili, quante ore vissute senza la persona amata, quante attese; quante volte ci siamo ritrovati distanti, pur restando fedeli. Basta attivare la fantasia, sognare e volare indietro nel tempo, rivivendo tutti i momenti trascorsi insieme. In quell’istante si comprende che l’amore supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze».

Cantare, significa anche studiare e migliorarsi ogni giorno: Lei è d’accordo ?

“Studiare è fondamentale per arrivare in alto nella vita e nella musica. Ascoltare musica per migliorarsi per me è di vitale importanza. Sono cresciuta con la musica di Donna Summer, Giorgia, Laura Pausini, Anastacia. Cerco di prendere il meglio per poi dare una mia interpretazione timbrica”

Cosa pensa dei talent-show ?

“L’idea mi piace moltissimo. Giusto che i giovani si mettano in risalto, giusto che alla fine dei talent continuino a studiare e frequentare chi ha già raggiunto risultati importanti”

Pochi giorni fa abbiamo salutato una grande soubrette-cantante-attrice-ballerina italiana: Raffaella Carrà. Ci sarà in futuro un’altra grande artista come lei?

“Difficile rivedere in tv nei prossimi anni una grande artista come Raffaella Carrà. Sono stata fortunata a conoscerla. E’ andata via una grande signora, peccato”

I programmi di Anna Capasso per questa estate e per il 2022…

“Prima di tutto per il futuro auguro a tutti la salute che è la cosa più importante. Per l’estate continua la programmazione di “Ballo da sola” e stiamo preparando un nuovo singolo che credo possa uscire prima di Natale. Il 2022, mi auguro sarà un anno speciale. L’obiettivo è pubblicare l’album”

Massimiliano Alvino

Riproduzione riservata

Si prega di citare la fonte www.ilprofumodelladolcevita.com

in caso di riproduzione