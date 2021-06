Esclusiva-Cecilia Quadrenni: “La mia passione si chiama musica”

In esclusiva per il lettori de “Ilprofumodelladolcevita”, abbiamo intervistato la cantante Cecilia Quadrenni.

L’artista Cecilia Quadrenni nasce a Siena e fin da subito si appassiona ad ogni forma di arte: studia violino, mimo e recitazione. Si dedica da sempre allo studio del canto e al songwriting, passioni grazie alle quali inizia ad esibirsi live. Il suo primo EP “Molto Personale” del 2012 contiene le cover di hit come “Paparazzi” di Lady Gaga o “Take on me” degli A-Ha. Il successo riscontrato le procura un’ospitata su Rai Uno ad “Uno Mattina Caffè”. A giugno 2013 Cecilia Quadrenni si propone per la prima volta al pubblico con un EP di suoi inediti “To Summer” in lingua inglese. Nel 2017 compone insieme allo scrittore Frederic Maze il brano inedito in lingua francese “Corsaires”, brano dedicato al Senegal e all’Africa, che viene presentato durante il programma “Il Caffè di Raiuno” e trasmesso dalla televisione nazionale senegalese di Youssou Ndour. Nel 2019 esce il primo singolo in italiano “Esco Nuda” che racconta la voglia e la paura di mostrarsi per quello che si è. “Bella Stupenda” arriva dopo i brani “Verso Oriente” e “Delitto Perfetto”, pubblicati nel 2020, e la realizzazione di “Intimite” con Maze, brano che viene inserito nella commedia musicale francese “Une Fleur En Hiver”.

Come nasce il tuo amore per la musica ed a quale artista ti sei ispirata ?

“Il mio amore per la musica nasce in maniera naturale. Da bambina cantavo con le amiche e mi arrabbiavo quando loro stonavano. Per me non esisteva un errore nella musica e per questo alla fine mi è sembrato tutto naturale. Artisti di riferimento come Mango e Battiato, mi hanno insegnato davvero tanto anche nell’ascolto delle loro canzoni. A breve, questa è una notizia che do in anteprima, preparerò un live dedicato proprio a loro ed alle canzoni straordinarie che hanno fatto la storia della musica italiana”

Nel video “Bella stupenda” che vediamo in questi giorni su YouTube, notiamo un uomo che parla con una bambola e rivela alla stessa tutte le sue passioni. Ci parli della canzone e di quello che vuole esprimere ?

“Il video racconta la storia di un “nerd”, che nell’intimità della sua cameretta, crea una vita parallela. Il protagonista, interpretato da Carlo Ercolani, cerca di sfuggire dalle difficoltà della vita reale rifugiandosi in una relazione immaginaria con una bambola gonfiabile. La bambola, a questo punto, prende vita e spinge il ragazzo a vivere una vita reale al di fuori della sua cameretta”

Nel 2017, hai scritto insieme al giornalista francesce Fredric Maze, il brano “Corsaires”. Nella canzone è forte l’abbraccio con il Senegal e l’Africa. Cosa ti porti da questa esperienza ?

“Mi si è aperto un nuovo mondo, sono entrata in contatto con persone fantastiche che ti aprono il cuore e l’anima. Bisognerebbe avere più fiducia nel popolo africano in generale, il testo mi ha regalato emozioni uniche. Prima o poi visiterò il Senegal, paese che mi dicono assolutamente straordinario”

Chiudiamo con un pensiero positivo verso il futuro: riusciremo a tornare alla normalità e riascoltare musica live ?

“Me lo auguro davvero perchè questi 15 mesi in casa sono stati assurdi. Cantare e ballare in piazza ? Certo che si, dobbiamo ritornare a vivere e dobbiamo riascoltare la nostra musica in strada e nei palazzetti”

Massimiliano Alvino

Riproduzione riservata

Si prega di citare la fonte “Ilprofumodelladolcevita” in caso di riproduzione