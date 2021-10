Esclusiva-Emanuele Barbati: “La musica genera bellezza e tende verso il giusto. In futuro tanti live…”

“MENTRE FUORI ARRIVANO I LUPI” (luovo di iCompany / Artist first) è il nuovo album di inediti del cantautore

tarantino che vanta una partnership etica con il WWF Italia per sostenere il progetto “Sos Natura d’Italia”

per la salvaguardia del lupo. Anticipato dal singolo “Tutto o niente”, l’album è disponibile in formato vinile

(edizione limitata, 180 grammi nero) e in digitale (https://EmanueleBarbati.lnk.to/MentreFuoriArrivanoILupi).

L’album contiene undici brani tra cui “Libera” che sostiene il progetto di Amref Italia per il diritto allo studio

femminile in Sud Sudan nella scuola superiore di formazione medica Wish di Maridi e l'associazione Alzaia

che si occupa di prevenzione alla violenza di genere a Taranto.

Con questo album Emanuele Barbati sperimenta diversi generi musicali: si va dallo stile cantautorato più

classico allo shoegaze, passando per le sonorità alternative rock e quelle elettro-pop caratteristiche della musica

attuale.

Scritto e composto dallo stesso Emanuele Barbati, il disco è stato registrato da Luca Serpenti presso il Serpenti

Music Studio di Milano e da Stefano Manca presso il Sudest Studio di Guagnano (LE).

Voglio partire dal tuo ultimo disco: raccontaci le emozioni nel progettare e scrivere “Il ricordo

dell’estate”

“Il ricordo dell’estate è nato in un giorno di settembre. Io abito in Puglia in un piccolo paese vicino al mare

che d’estate è pieno di turisti, di gente che torna e che va. A settembre si svuota completamente

lasciandosi dietro il ricordo di un’altra estate, è una prospettiva molto particolare, due tipi di vita

completamente differenti, l’estate da copertina patinata e le altre stagioni da piccolo paese del sud vuoto e

senza molte prospettive”

Ci piace segnalare il tuo impegno verso la salvaguardia dell’ambiente, degli animali, di far studiare le

donne africane e della violenza di genere: può la musica aiutare in tal senso?

“Credo che la musica, o meglio chi la fa, deve essere d’aiuto in tal senso. Se è vero che abbiamo a che fare

con la bellezza (nel senso alto del termine), allora non possiamo non avere a che fare con il giusto”

Facciamo un tuffo nel passato e parlaci della tua esperienza con i Boomdabash…

“Ci siamo incontrati grazie al Battiti Live di Radio Norba, prima ci conoscevamo solo per le canzoni che

pubblicavamo. Ho trovato in loro delle persone straordinarie e oltre alla collaborazione, quello di cui più mi

vanto è l’amicizia sincera che abbiamo”

Quali sono i tuoi programmi per il 2022?

“Spero vivamente in tantissimi live! Poi magari tornare in studio per le nuove canzoni”

Massimiliano Alvino

Riproduzione riservata

Si prega di citare la fonte www.ilprofumodelladolcevita.com

in caso di riproduzione