Esclusiva-Gaia Gentile: “La mia terra, fonte d’ispirazione per la mia musica”

In esclusiva per i lettori de “Il Profumo della Dolcevita”, abbiamo intervistato la cantante Gaia Gentile.

Nella sua musica, un mix di pop, R&B, Jazz, soul, senza dimenticare la sua amata terra e cioè la Puglia.

Quali sono state le tue influenze musicali ?

“Da sempre ho ascoltato Jazz, Soul, Pop, R&B. Per intenderci, artisti come Erika Badu oppure Urban Species, sono stati sempre nella mia testa. Ho studiato e viaggiato molto e, ad esempio, nel brano “Fuori tendenza” si ascoltano le mie influenze musicali”

Hai viaggiato tanto, qual è il paese che ti porti nel cuore e che puoi portare nella tua arte musicale ?

“Sono stata tante volte in Cina e da quel paese porto a casa la cultura che loro hanno dell’arte in generale. Teatri meravigliosi e grande considerazione che hanno gli asiatici della musica. Poi l’Africa, meraviglioso continente. Sono molto simili a noi gente del Sud. Ricordo un Festival in mezzo alla natura dove tutti ballavamo e nonostante tanti problemi, ballavano ed ederano felici grazie alla musica”

Quanto mancano i concerti ad un artista come te ?

“Tantissimo, spero si possa ascoltare musica molto presto nei palazzetti, ma anche in strada. Sono pugliese e la mia terra è piena di strade e piazze che regalano arte e nelle quali si può ascoltare musica in maniera straordinaria. Quando sono andata sul palco di “Musicultura” mi sono emozionata tantissimo, perchè era da tanto che non cantavo davanti ad una platea importante”

Parlaci della tua esperienza televisiva…

“Prima di tutto sono stata felice di far parte di un gruppo meraviglioso e di un progetto televisivo capitanato da Milly Carlucci. “Ballando con le stelle”, per me è stata una esperienza di altissimo livello che mi ha fatto crescere tanto a livello professionale”

Quali sono i tuoi progetti futuri ?

“Il mio primo disco esce fra pochi giorni. “Sono fuori” nasce con l’intento di trasmettere un messaggio sincero e schietto: racconta di una personalità genuina che non ha paura di esporsi. Un disco che coniuga le mie voglie musicali e cioè, appunto, Jazz, pop, e soul. In futuro, spero di registrare anche un album all’estero, penso al Brasile come base per la mia musica del futuro”

Massimiliano Alvino

Riproduzione riservata

Si prega di citare la fonte

Il Profumo della Dolcevita

in caso di riproduzione