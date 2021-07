Esclusiva-Guadalupe: “Sorridere alla musica, sognare l’amore nelle mie canzoni”

In esclusiva per i lettori de “IlProfumodelladolcevita“, abbiamo intervistato l’artista dominicana, cantautrice latin-urban Guadalupe.

Simpatica, brava e con una gran voglia di esprimere la sua forza di vivere attraverso la musica, Guadalupe, ci racconta il suo modo di approcciarsi alla vita attraverso le sue canzoni.

Vivi in Italia, ma sei nata in un paese che ha nel DNA la musica: ci racconti come nasce la tua voglia di scrivere e cantare ?

“Tutto più semplice quando nasci in un paese come Santo Domingo. Abbiamo la musica nel sangue, ed ho sempre ascoltato latina, reggaeton, bachata. E’ arrivato tutto in maniera naturale, bisogna sorridere alla musica. Ma sono andata fino in fondo, ho voluto cantare sin da piccola ed ora sono qui felice in Italia”

“Mi cuerpo” è una canzone destinata ad essere ascoltata questa estate e non solo. Fiera di questo progetto discografico ?

“Molto felice ed orgogliosa del mio lavoro discografico, anche il video è fatto bene e ringrazio chi ha partecipato a “Mi cuerpo”. Il brano lo si può ascoltare su tutti i social come Instagram, Twitter e Facebook. Naturalmente anche sulla piattaforma Spotify”

Ti piace la musica italiana ?

“Moltissimo, anche quando ero a Santo Domingo, ascoltavo ad esempio Battisti, un vero maestro della musica italiana. Poi Vasco ed Eros sono fantastici. L’Italia pochi giorni fa ha perso una grande cantante ed artista: Raffaella Carrà era conosciuta in tutto il mondo, anche nel centro America”

Quali sono i tui progetti per il 2022 ?

“Per ora mi concentro sull’ultimo brano uscito un mese fa, poi vedremo. Ho un quaderno pieno di canzoni scritte. Durante la pandemia, siamo rimasti in casa e, quindi, ho scritto tanto. Può darsi che il prossimo brano esca a ridosso di Natale, ma non voglio svelare ancora niente”

Ti auguriamo le migliori fortune, Guadalupe…

“Grazie a te ed alla redazione”

https://twitter.com/Guadalupeoffic1

https://www.instagram.com/guadalupe___official/

https://www.facebook.com/Guadalupe___official-107291141168137/

https://www.youtube.com/channel/UCPHshWkc5O11yUjIBzpALpA?app=desktop – https://open.spotify.com/artist/1ag0svbgAeM3P2ZoHR3kRo?si=-r6SneOCTfWs-uP1-Jfwm&nd=1

