Oggi, mercoledì 18 marzo, su Canale 5, durante la diretta di “Pomeriggio cinque” dedicata all’emergenza del Coronavirus, nel corso di un collegamento da un parco di Roma, il sindaco Virginia Raggi è intervenuta ai microfoni del talk condotto da Barbara d’Urso, lanciando un appello ai telespettatori: «Il decreto consente di andare a fare una corsetta, ma qui c’è gente che si sta allenando in gruppo, forse non hanno capito la gravità della situazione. Non è questo il modo. Ci sono persone che sono a casa che stanno facendo sicuramente dei sacrifici. Ai romani che rispettano i divieti dico che siete bravissimi, sono orgogliosa di voi. Dobbiamo essere tutti consapevoli che stiamo facendo dei sacrifici per proteggerci e per proteggere le persone più fragili che sono più esposte. Vi prego, in questo momento dipende da noi fermare il contagio. Non siamo in vacanza, non è Pasqua, capisco che le belle giornate invoglino a uscire, ma dobbiamo fare un sacrificio. Oggettivamente – prosegue il sindaco – abbiamo strumenti tecnologici che ci consentono di stare in contatto anche se lontani. Non uscite, non potete metterci a rischio. In questo momento non possiamo mollare».

Infine, conclude: «Andrà tutto bene, chiudiamo con un messaggio positivo per tutte le persone che rispettano i divieti e tutte quelle che non lo hanno fatto fino ad ora ma che lo faranno».

