Esclusiva-Proudence: “Le meraviglie della natura a disposizione della mia musica”

È online il videoclip di “HERITAGE” (https://orcd.co/heritageproudence), il brano d’esordio della cantautrice ivoriana PROUDENCE, prodotto da Valerio “Combass” Bruno (bassista degli Après La Classe) e distribuito da The Orchard per Esagono Dischi. Il video è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=y0pyb0jg5pM

Il video, diretto da Daniele Pignatelli, è stato girato in Salento, tra Gallipoli, Giuggianello e Galatina. La terra salentina si presta alla perfezione alla linea del brano e al sound che lo contraddistingue. Le location selezionate rappresentano la cornice perfetta per creare un coerente connubio tra musica ed immagini, capace di arrivare dritto al cuore degli ascoltatori.

Frutto di una contaminazione di generi e culture in cui il soul si mescola al reggae, HERITAGE è un brano che si propone come una produzione pop interamente suonata e senza alcun ricorso alle moderne tecniche di produzione digitale. Il brano “Heritage” rappresenta un’esaltazione dei valori morali e dell’educazione, considerati dall’autrice Proudence come la migliore eredità che le vecchie generazioni possano trasmettere alle nuove.

Ci racconta tutto proprio Proudence nella nostra intervista:

Una location da favola per il tuo video “Heritage”: cosa può insegnare Madre Natura all’uomo secondo te ?

“Le meraviglie della natura sono a nostra disposizione come dimostrazione del fatto che non esistono solo i beni materiali nella nostra vita; queste ricchezze rimarranno per sempre, come acqua, aria, sabbia, vegetazione, infine buona moralità, “saggezza” per poter educare i propria figli ad una società migliore”

Ascoltando la tua canzone mi viene da pensare che è tutto così naturale e senza ricorrere alla tecnologia per promuovere musica:

questo è il tuo pensiero attuale che avrai anche in futuro ?

“È vero che questa canzone è stata fatta senza tecnologia. Questa la volevo così, ma non significa che tutte le mie canzoni saranno necessariamente fatte in questo modo”

A chi ti sei ispirata per far nascere la tua musica?

“La mia più grande ispirazione è la bellezza del mondo: mi ha dato la saggezza e la forza per scrivere e cantare questa canzone. Non sono stato ispirato da nessuna persona in questo”

Quali sono i tuoi progetti musicali per il 2022 ?

“Pensavo di far uscire un nuovo brano, in autunno. Sicuramente vorrei fare altre collaborazioni con diversi musicisti, magari africani; vorrei provare ad inserire all’interno della mia musica altri colori musicali. Inoltre, mi piacerebbe sperimentare nuovi stili, come l’afrobeat, e, perché no, cantare anche in italiano. Tutto quello che posso dire per il momento è che sarà un mix di stili musicali, un vero e proprio mix di culture, perché per me è molto importante non limitarmi”

