Esclusiva-Senhit: “Eurovision grande emozione per la musica italiana. Pronta a ritornare a fare concerti”

In esclusiva per i lettori de “IlProfumodelladolcevita”, abbiamo intervistato l’artista Senhit.

Bolognese, con genitori eritrei, ha interpretato ruoli da protagonista in musical come “Il Re Leone” “Hair” e “Fame”

Ha partecipato all’Eurovision Song Contest nel 2011 rappresentando San Marino con la canzone Freaky e nel 2021 sempre per la repubblica del Titano con “Adrenalina”:

Buongiorno Senhit: ci siamo sentiti circa due anni fa e ci sembra di rivedere e di ascoltare una nuova artista. Ci sbagliamo ?

“Diciamo che un artista nel tempo cerca sempre di migliorarsi o di cambiare anche il suo stile e look. Se penso a due/tre anni fa, sicuramente nei video e nella musica l’artista Senhit è cambiata. Ad esempio, col brano “Adrenalina” che ho portato per la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, ho cercato di far ballare di più la gente. E’ un brano coinvolgente ed il video ed il look, organizzato e realizzato da Luca Tommasini, mi hanno dato grandi soddisfazioni”

Hai parlato di “Adrenalina”: un brano talmente forte che è arrivato in testa anche ad un grande Dj come Stewe Aoki…

“Prima di parlare di Stewe, mi piace citare il grande lavoro svolto nel brano da Flo Rida, rapper di livello internazionale. Poi, mi arriva il contatto di Stewe Aoki, che si dice entusiasta del mio brano. Dal nostro approccio lavorativo è nato un remix che ritengo fantastico”

Un 2021 fantastico per la musica italiana: intanto, negli ultimi 10 anni abbiamo notato un grande successo e soprattutto tanti artisti giovani del nostro paese arrivare a risultati clamorosi. Il merito di chi è ?

“Sicuramente degli artisti stessi ma soprattutto di chi ha creduto in loro. Largo ai giovani sempre, questo è il mio pensiero. Se i giovani artisti portano successi clamorosi al mondo musicale italiano, tutti ne dobbiamo essere contenti”

Proiettiamoci all’Eurovision Song Contest 2022: Torino, Bologna, Milano. Dove si svolgerà la prossima edizione ?

“Sono di Bologna e chiaramente faccio il tifo per la mia città. Non vorrei sbagliare, ma forse è già quasi tutto deciso per la città di Torino. Per organizzare un evento del genere, ci vuole un aiuto importante della politica e delle strutture alberghiere. Nella città che ospiterà un evento come l’Eurovision, arriveranno tante persone e ci deve essere unione da parte di tutti. Non perdo la speranza per la mia Bologna, città che culturalmente è al centro del mondo”

Il 2022 porterà Senhit anche a cantare in America ?

“La pandemia Covid-19, mi ha fatto capire che è meglio vivere giorno per giorno. Ma tutto è possibile nella vita. L’America nel mio futuro ? Magari…”

Massimiliano Alvino

Riproduzione riservata

Si prega di citare la fonte www.ilprofumodelladolcevita.com

in caso di riproduzione anche parziale