Esclusiva Striscia: Mazzarano (PD) rinuncia per la condanna per corruzione elettorale

Anteprima Striscia la notizia: Pinuccio torna a occuparsi del consigliere regionale pugliese Michele Mazzarano che, nonostante una condanna per corruzione elettorale, è appena stato nominato nella Direzione nazionale del Partito democratico, che conta 175 membri e che con l’elezione di Elly Schlein alla segreteria è stata rinnovata. Pinuccio è andato al Nazareno a chiedere ai nuovi vertici se il codice etico del PD permette una nomina come questa e incontra il senatore Francesco Boccia che gli rivela, in esclusiva, che Mazzarano non entrerà in Direzione perché «ha preferito anche lui attendere il terzo grado di giudizio».

Mazzarano è stato condannato a 9 mesi di reclusione, in primo e in secondo grado, per «corruzione elettorale». Il caso, che ora attende la sentenza finale della Corte di Cassazione, era stata portato a galla proprio da Striscia la notizia a marzo 2018, quando a Pinuccio furono consegnati gli audio delle conversazioni tra un imprenditore tarantino, Emilio Pastore, e lo stesso Mazzarano: in cambio di voti e di aiuto per la campagna elettorale regionale 2015, il politico si era impegnato a trovare posti di lavoro per i due figli dell’imprenditore.

