Euroma2 sarà Sponsor della storica Fiat 1100/103 in gara alla Mille Miglia 2020

Euroma2 sostiene uno dei più iconici e famosi modelli di casa Fiat, la celebre 1100/103 del 1954, che parteciperà, dal 22 al 25 ottobre, alla storica sfilata fra le 400 auto che concorrono a conquistare il titolo della Mille Miglia, la gara di auto d’epoca per eccellenza della tradizione italiana, giunta quest’anno alla 38° edizione.

Euroma2, come da tradizione, torna al fianco della Fiat 1100/103 del 1954, per promuovere, come sponsor, l‘auto che è rimasta nell’immaginario collettivo degli italiani dagli anni ‘50, e che torna a far sognare su strada in una delle gare automobilistiche più famose della Penisola.

L’auto sarà guidata dal Generale e Medico Abbenante Domenico, affiancato dal copilota Cesareo Raffaele Oscar. LaFiat 1100/103 percorrerà i chilometri previsti nell’edizione 2020 con il numero 257, in una road map che partirà, come di consueto, da Brescia il 22 ottobre, percorrendo un itinerario a tappe che toccherà Milano Marittima (22 ottobre), Roma (23 ottobre), Parma (24 ottobre), Capitale Italiana della Cultura 2020, per infine rientrare a Brescia il 25 ottobre, lì dove ebbe inizio 93 anni fa la prima Coppa delle 1000 Miglia.

L’evento sarà seguito in ogni tappa del percorso sui canali Social (Facebook e Instagram) di Euroma2, dove verranno condivise le foto e i video dei momenti più suggestivi, al fine di rendere partecipe il pubblico e offrire uno spazio di intrattenimento a tutti gli appassionati di questa celebre gara.

La Mille Miglia rappresenta una rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957.

EUROMA2 Via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell’Oceano Pacifico (Roma)

Tel. +39 06 5262161

www.euroma2.it