Evento cult per Halloween alla Festa del Cinema di Roma con “ Cut! Zombi contro Zombi”

Il Premio Oscar Michel Hazanavicius è il regista del nuovo ed esilarante film commedia che, dopo il successo all’ultimo Festival di Cannes dove ha conquistato il pubblico e la critica, verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Sarà certamente l’evento cult per Halloween, una commedia irresistibilmente dissacrante dal titolo “ Cut! Zombi contro Zombi “ che vede nel cast anche Romain Duris e Bérénice Bejo, un film horror a basso costo all’interno del quale tutto pare virare verso il disastro. Circondato da tecnici stanchi e attori disinteressati, il regista sembra essere l’unica persona dotata dell’energia necessaria per dare vita a un altro film sugli zombi. Ma mentre si prepara a girare una scena decisamente poco entusiasmante, ecco che compaiono dei veri… morti viventi! Un film inaspettato, divertentissimo e imprevedibile dove al centro di tutto c’è l’amore per il cinema, in tutte le sue forme e le sue ossessioni, in tutte le sue favolose, ammalianti, irriverenti stranezze.