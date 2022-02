Evento- Presentazione Calendario Spose 2022 a Pozzuoli

PRESENTAZIONE IL CALENDARIO DELLE SPOSE 2022 – Exclusive Party

Venerdì 11 Febbraio alle ore 21:00 sarà presentato presso Villa Taurinus, location per matrimoni

sita a Pozzuoli, il Calendario più atteso del Sud Italia: il Calendario delle Spose 2022.

Quest’anno il progetto ha toccato ben 5 regioni: Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Lazio.

‘’Quest’anno si respira un’aria più nazionale, anche grazie ad una partnership con un colosso del

wedding che sveleremo alla presentazione’’ afferma Luigi Aprea, l’ideatore del Calendario

nonché titolare di Millimetrica, l’azienda che ne detiene i diritti.

Il tema del Calendario di quest’anno è ‘’ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO’’, scelto dall’Art

Director Ylenia Iandiorio di Minou Wedding. La Recherche, la più famosa opera letteraria di

Proust di cui il prossimo anno ricorre il centesimo anniversario, segna il punto di partenza con gli

scatti che vanno a rappresentare gli anniversari più importanti che cadranno il prossimo anno in

vari ambiti tra cinema, teatro, letteratura, pittura, musica.

Nel calendario, quindi, sono rappresentati tutti i “sì” declinati al futuro in 14 scatti dove l’amore

è protagonista: da Pasolini a Paganini, passando per Botticelli e tanti altri.

I 14 Fotografi intervenuti in ordine di mese dalla copertina al fondo del calendario sono: Laganà

Photography, Vito Campanelli, Fotografi Averardi, Nicola Milano, Genny Pastore, Dam Academy,

Mauro Grosso, Genny Gessato, Giuseppe Pirolo, Pasquale Cuorvo, Petrano Storyteller, Cristian

Percuoco, Massimo Pantano, Giulio Boiano.

Le 14 modelle, nonché reali future spose, sono: Dalila Mari, Serena Palmisano, Elena

Mangiacapre, Irene Notaro, Fortuna Miranda, Luisa Cozzolino, Fabiana Spinosa, Francesca

Castaldo, Gaia Cannetiello, Valentina Trotta, Maria Biondillo, Simona Tricarico, Miriam Zappalà,

Simona Ostinato.

Gli Atelier che hanno contribuito al progetto con i loro abiti da sposa sono: Atelier Emè Napoli,

Salerno e Caserta, Atelier Rajà, Medea Atelier, Atelier Boccia Pompei, Infinity Sposa by Rita

Creazioni, Atelier Giulia, Sposa Iaquino, Pipolo Atelier, Atelier Tina, Blanco Atelier.

Il make up delle spose è stato curato da Rea Academy, mentre l’hairstyle è stato realizzato a

cura di Fileccia Parrucchieri in Campania, di Sal De Maria in Puglia, Sicilia e Lazio e infine Tuccillo

Parrucchieri per la regione Calabria.

L’evento, presentato da Edda Cioffi, sarà realizzato in partnership con Radio Puntonuovo, Sposin

Campania, In città, TLA, High Drum Music e Polilop. Durante la serata si svolgerà anche la

premiazione per gli scatti fotografici e per i loro autori.

A seguire, l’azienda Millimetrica presenterà anche un altro dei suoi progetti: il Calendario dei

Bambini 2022, i cui scatti sono stati realizzati da Puremotion Photo con i baby models di

Mondovip Agency.

Il Calendario delle Spose sarà distrubuito nelle case degli italiani dallo shop online Spesasicura e

da Cristiano Libri per tutte le edicole e cartolibrerie.