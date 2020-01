Ex On The Beach: la serata si scalda a ritmo di Flamenco….

Secondo imperdibile appuntamento con EX ON THE BEACH ITALIA. Mercoledì 29 gennaio alle 22.50 su MTV ( canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) – il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia – va in onda una nuova puntata del daiting show più piccante della tv condotto dalla coppia più chiacchierata d’Italia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Denise e Alessio ritornano nella fantastica villa dopo un appuntamento che ha lasciato la bella toscana a bocca aperta. Con l’imbrunire gli ormoni si scaldano: il nuovo arrivato Alessio – l’ex di Klea – non passa inosservato e viene puntato sia da Lucrezia, sia da Fabiana. È anche evidente che Klea provi ancora qualcosa nei confronti del suo ex… Per tutti il risveglio non è dei migliori, il tablet del terrore annuncia l’arrivo di un nuovo ex. Denise, Fabiana e Lucrezia devono raggiungere la spiaggia. Chi spunterà dal mare?

La serata in villa si concluderà con una festa “scaldata” anche da un gruppo di ballerini di flamenco…

Ancora una volta è il tablet del terrore a dare il buongiorno ai ragazzi. Matteo, Sasha e Simone sono chiamati a raggiungere la spiaggia, una delle loro ex sta per arrivare…

In ogni puntata, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno il compito di commentare tutti i colpi di scena e i momenti sopra le righe che gli attraenti single vivranno all’interno del programma che, nella passata edizione, ha aveva avuto un enorme successo sul web e sui social e un boom di click e view anche su MTV.IT e sulla pagina Facebook ufficiale di MTV Italia.

Le 10 puntate di EX ON THE BEACH ITALIA – condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – vanno in onda ogni mercoledì su MTV, canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV. Nove sono puntate originali, la decima e ultima sarà un Best of di questa seconda edizione del programma.

EX ON THE BEACH ITALIA è una produzione ViacomCBS International Studios (VIS) per MTV, realizzata in collaborazione con la casa di produzione FreemantleMedia Italia.

