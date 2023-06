Fabio De Luigi dirige e interpreta il film “50 km all’ora”

La commedia, una/road movie, è una rivisitazione italiana di 25 km/h, film tedesco di Sony Pictures International Production campione d’incassi nel 2018 (scritto da Oliver Ziegenbalg e diretto da Markus Goller). Recentemente è diventato un remake anche in Messico con il titolo “A Todas Partes”. Oggetto del film: due fratelli che si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre e tra rancori passati e affetto sopito, affrontano un viaggio a bordo di due moto scassate, costruite quando erano due ragazzini. Le riprese del film si svolgeranno in Emilia-Romagna e in altre località italiane.