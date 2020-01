Partendo dalla ritrovata registrazione video completa da parte di Piero Frattari del concerto che Fabrizio De Andrè e P.F.M. tennero a Genova il 3 gennaio 1979, Walter Veltroni sta realizzando, utilizzandolo, un docufilm sullo storico avvenimento che fece epoca nell’ambito della storia musicale italiana.

Il docufilm, un documento veramente straordinario ricostruirà quell’epoca indimenticabile che ha segnato un momento storico – l’irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo – partendo appunto dalla ritrovata registrazione video, un documento veramente straordinario visto che si tratta delle uniche immagini di quell’incredibile tournée.

L’evento cinematografico, che consentirà a diverse generazioni di appassionati di ritrovarsi nelle sale per assistere ad un concerto di Fabrizio De André e PFM è programmato nelle sale italiane per tre soli giorni, il 16, 17 e 18 febbraio e costituirà l’occasione per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita del cantautore nativo di Pegli e già è iniziata la prevendita ed è stato anche rilasciato il trailer.

Il docufilm di Sony Music, “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”, sarà distribuito al cinema da Nexo Digital solo per tre giorni, il 17, 18 e 19 febbraio (elenco sale su www.nexodigital.it), con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Rockol.it, Onstage.

