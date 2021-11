“Fall in Love at Christmas”: Mariah Carey torna a dicembre con “Il Natale di Mariah: la magia continua”

“Fall in Love at Christmas”: Mariah Carey torna a dicembre con “Il...

E’ previsto per il dicembre prossimo un nuovo spettacolare evento da parte della regina del Natale Mariah Carey che, insieme a Khalid si esibiranno in un nuovo brano dal titolo “Fall in Love at Christmas”.

Il brano, reperibile su Aplle TV+ ed il brano e che è già disponibile in pre ordine su, https://smarturl.it/FILAC, svela le prime immagini del nuovo

singolo natalizio alla esecuzione del quale partecipa anche Kirk Franklin.

“Il Natale di Mariah: la magia continua” è prodotto da Mariah Carey, insieme a Tim Case, Charleen Manca e Matthew Turke di Supply & Demand; è diretto da Joseph Kahn, regista di fama mondiale di video musicali e film (“Bodied Detention”, “Torque”), che è anche produttore esecutivo dello speciale di quest’anno.