Fedez e Michielin a Sanremo 2021, senza spoilerare si annuncia una bella performance…

Due artisti, due amici che si supportano l’un l’altro in vista di una prova importante che vede Fedez salire sul palco dell’Ariston per la prima volta. “L’ansietta è tanta…ma anche la paura di spoilerare troppo…” su quella che sarà la loro performance a Sanemo. Dal “non detto” si intuisce che Fedez e Michielin non passeranno inosservati e probabilmente stanno preparando qualcosa per sostenere i lavoratori dello spettacolo anche dal fatidico palco. Ma sono blindati, dopo il pasticcio del pezzo di canzone pubblicata da Fedez su Instagram, sono ben attenti a non rivelare troppo, anche se a Fedez piacerebbe continuare a parlare c’è Francesca che lo tiene a bada.

“Chiamami per nome”, nasce proprio nel pieno del lockdown, con prove a distanza al punto che Fedez dice: “Sono d’accordo con la scelta di non avere il pubblico, la sicurezza è importante…”, e aggiunge: “Di questi tempi già entrae in una stanza con 60 persone (gli elementi dell’orchestr n.d.r.), è una grande emozione. Come per tutti l’isolamento ha lasciato un segno profondo, c’è una gran voglia e un gran bisogno di socialità…”.

Il brano, “Chiamami per nome”, scritto da Federico Lucia, Francesca Michielin, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale, segna il ritorno dei due artisti che tornano a collaborare e ad esibirsi insieme dopo i successi di “Magnifico” e “Cigno Nero”, rappresenta per Francesca Michielin una sorta di evoluzione rispetto alla precedente esperienza sanremese (Nessun grado di separazione), mentre per Fedez una svolta sonora “melodica”, stanno studiando canto per dare il massimo sul palco.