Festa del Cinema di Roma 15ma edizione: “Guardiamo al futuro”.

La Festa va avanti, “The Show Must go on!” per rispetto del pubblico e nel rispetto delle regole, ispirata a “Passione, Scoperta ed Emozione”, questi gli elementi fondanti della 15ma edizione della Festa del Cinema di Roma, come l’ha presentata la Presidente Laura Delli Colli, alla conferenza stampa che annuncia i titoli e gli ospiti che saranno i protagonisti della edizione più compessa della storia della Festa.

E’ innegabile, la tensione è palpabile visto l’imminente arrivo di un nuovo decreto legge che limiterà ulteriormente le possibilità di “fare Festa”. “Si è lavorato a questa edizione, come fosse un anno normale, anche se di normale non c’è nulla in questo momento e ne siamo tutti consapevoli. Come tutti viviamo giorno per giorno, mi piace ricordare che negli anni ’20, gli anni più bui della storia americana, a New York si costruivano grattaceli, si guardava al futuro…”, spiega Antonio Monda, direttore artistico della Festa. E continua: “Guardare al futuro è soprattutto scommettere sui giovani, è per questo che tutti i film italiani sono film di esordio (tranne uno) si tratta di opere prime di registi esorsienti. Nonostante la pandemia e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza ci saranno molti ospiti internazioneli, segno di affetto e di rispetto per la Festa e per il Cinema”.

A rafforzare la “necessità” di esserci con una Festa nonostante le difficoltà legate alla pandemia, è proprio il bisogno di “dare una mano al Cinema, anche se non sarà possibile fare confronti con le edizioni precedenti, la cosa fondamentale da ricordare è che il cinema è Arte ma è anche una grande industria che ha risentito fortemente, proprio per questo è fondamentale il pubblico…”, ha sottolineato Laura Delli Colli.

Tra gli attesissimi ospiti internazionali, le numerose e interessanti sezioni, tra cui segnaliami “I Duetti” e “Fedeltà o Tradimento”, le novità di quest’anno riguardano la possibilità di segire tutti gli eventi che si svolgeranno all’Auditorium in streaming, con una selezione dei film in concorso e un film esclusivamente in streaming. Inoltre le misure anti Covid prevedono che l’accesso all’Auditorium sia consentito solo previo accreitamento o prenotazione. In particolare l’arrivo di Francesco Totti, con la moderazione di Pierfrancesco Favino, per cui è previsto un grande afflusso di pubblico e che chiuderà la Festa del CInema, sarà possibile assistere al red carpet anche dalla Cavea, anhe se un po’ distanziati, ci sarà la disponibilità di 600 posti.

A breve pubblicheremo tutti i titoli in concorso e gli ospiti della 15ma edizione della Festa del Cinema di Roma