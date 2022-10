Festa del Cinema di Roma 2022: a Noomi Repace il Premio Progressive alla Carriera

In occasione della proiezione in anteprima mondiale del film Django alla Festa del Cinema di Roma, è stato consegnato, dalla regista e fumettista iraniana Marjane Satrapi, a Noomi Repace, nel quale film quest’ultima interpreta il ruolo della potente e spietata Elizabeth Thurman. L’annuncio è stato dato dalla Direttrice Artistica della Festa del Cinema Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale; la cerimonia si è svolta presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.