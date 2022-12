Festeggiati a Roma i cinquant’anni di Malo, il Mago del cashemere

Brindisi di auguri e tanta musica per gli amanti del cashmere intervenuti da Malo, in Via Belsiana per i festeggiamenti indetti dal celebre brand che festeggia quest’anno i suoi cinquant’anni di attività.

Nell’atmosfera natalizia creata per l’evento, gli ospiti hanno potuto assistere ad un trunk show nel corso del quale è sfilata l’anteprima della collezione primavera-estate 2023 con fascinosi indossatori che hanno sfilato nella spaziosa ed accogliente botuque del centro di Roma alla presenza di numerosissimi personaggi, tutti affascinati dalla bellezza e della sofisticatezza dei capi.

Mixando tra anteprima ed auguri natalizi moltissimi personaggi amanti del cashmere di alta qualità hanno brindato attori come Neri Marcorè,Mattia Sbragia, Brando Giorgi, Pietro Romano, Mario Zamma, Pietro Delle Piane, Vincenzo Bocciarelli, Michele Carfora, Elena Russo,Chiara Sani, Giulio Corso, Christian Stelluti, Fabrizio Bucci, Edoardo Velo, Rita Carlini, Giorgia Fiori, conduttorie personaggi televisivi come Claudio Brachino, Massimiliano Ossini, Elisabetta Gardini, Pamela Prati, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Angela Melillo,Rosanna Cancellieri, Maria Rosario Omaggio, Andy Luotto, Monica Marangoni, Danila Bonito, Antonio Zequila, Nadia Bengala, Eleonora Vallone, Saverio Vallone, Roberta Beta, Sofia Bruscoli, l’etoile Eleonora Abbagnato con il marito ex calciatore Federico Balzaretti, lo schermidore Stefano Pantano,i registi e attori Francesco Apolloni e Gaetano Russo,il noto chef Alessandro Circiello,il meteorologo televisivo Francesco Laurenzi, i produttori cinematografici Claudio Bucci e Massimo Spano, i principi Guglielmo Giovanelli Marconi e Fulvio Rocco De Marinis, il top model Roger Garth, la giornalista televisiva Antonietta Di Vizia, la cantante Alma Manera e tanti altri.

Veramente molto apprezzati i capi dell’azienda fiorentina in mostra, tutti realizzati completamente a mano con speciale riguardo alla qualità, tenendo presente, oltre alla tradizione, anche la sperimentazione di nuove tecniche e lavorazioni, tenuto presente che le creazioni Malo appartengono ad uno stile senza tempo che rendono unico ogni capo prodotto.

Festeggiato il cinquantenario anche negli altri punti vendita della maison a Roma, Milano, Venezia, Verona, Forte dei Marmi, Porto Rotondo nei quali è diffuso ed apprezzato il marchio che, peraltro, è in via di diffusione in Europa e Asia grazie ad ambiziosi progetti per nuove aperture.

Il cashmere utilizzato da Malo è un cashmere di alto pregio in grado di soddisfare anche le esigenze delle moderne tendenze in materia in quanto sinonimo di quegli esteti contemporanei che amano lo stile eterno e che con la sua morbidezza al tatto, la sottigliezza e la sua leggerezza, rende ogni capo impareggiabile; è altresì apprezzato anche da tutti coloro, anche appartenenti al mondo dell’arte che, sfiorandolo tra le mani, restano come ammaliati ed affascinanti al tempo stesso.