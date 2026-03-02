Festival di Sanremo: per Sal da Vinci è un trionfo
Gran finale del Festival di Sanremo 2026, con l’esito della gara al termine di cinque lunghe serate. L’esibizione dei 30 artisti è stata votata da tutte le giurie, suddivise tra televoto del pubblico a casa (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%) e giuria delle radio (33%). La classifica finale è il risultato dei voti della finale sommato a quello complessive delle prime tre serate.
Al termine della serata Carlo Conti ha annunciato la classifica generale dalla trentesima alla sesta posizione. Ha quindi rivelato i primi cinque in ordine casuale. Il conduttore ha riaperto il televoto per i cinque finalisti e ha poi dato le postazioni definitive decretando il vincitore.
La classifica generale
1. Sal Da Vinci – Per sempre sì
2. Sayf – Tu mi piaci tanto
3. Ditonellapiaga – Che fastidio!
4. Arisa – Magica favola
5. Fedez e Marco Masini – Male necessario
6. Nayt – Prima che
7. Fulminacci – Stupida sfortuna
8. Ermal Meta – Stella stellina
9. Serena Brancale – Qui con me
10. Tommaso Paradiso – I romantici
11. Lda e Aka 7even – Poesie clandestine
12. Luchè – Labirinto
13. Bambole di pezza – Resta con me
14. Levante – Sei tu
15. J-Ax – Italia starter pack
16. Tredici Pietro – Uomo che cade
17. Samurai Jay – Ossessione
18. Raf – Ora e per sempre
19. Malika Ayane – Animali notturni
20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
22. Michele Bravi – Prima o poi
23. Francesco Renga – Il meglio di me
24. Patty Pravo – Opera
25. Chiello – Ti penso sempre
26. Elettra Lamborghini – Voilà
27. Dargen D’Amico – Ai Ai
28. Leo Gassmann – Naturale
29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
30. Eddie Brock – Avvoltoi
