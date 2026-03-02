Festival di Sanremo: per Sal da Vinci è un trionfo

Condividi questo articolo:









Gran finale del Festival di Sanremo 2026, con l’esito della gara al termine di cinque lunghe serate. L’esibizione dei 30 artisti è stata votata da tutte le giurie, suddivise tra televoto del pubblico a casa (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%) e giuria delle radio (33%). La classifica finale è il risultato dei voti della finale sommato a quello complessive delle prime tre serate.

Al termine della serata Carlo Conti ha annunciato la classifica generale dalla trentesima alla sesta posizione. Ha quindi rivelato i primi cinque in ordine casuale. Il conduttore ha riaperto il televoto per i cinque finalisti e ha poi dato le postazioni definitive decretando il vincitore.

La classifica generale

1. Sal Da Vinci – Per sempre sì

2. Sayf – Tu mi piaci tanto

3. Ditonellapiaga – Che fastidio!

4. Arisa – Magica favola

5. Fedez e Marco Masini – Male necessario

6. Nayt – Prima che

7. Fulminacci – Stupida sfortuna

8. Ermal Meta – Stella stellina

9. Serena Brancale – Qui con me

10. Tommaso Paradiso – I romantici

11. Lda e Aka 7even – Poesie clandestine

12. Luchè – Labirinto

13. Bambole di pezza – Resta con me

14. Levante – Sei tu

15. J-Ax – Italia starter pack

16. Tredici Pietro – Uomo che cade

17. Samurai Jay – Ossessione

18. Raf – Ora e per sempre

19. Malika Ayane – Animali notturni

20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

22. Michele Bravi – Prima o poi

23. Francesco Renga – Il meglio di me

24. Patty Pravo – Opera

25. Chiello – Ti penso sempre

26. Elettra Lamborghini – Voilà

27. Dargen D’Amico – Ai Ai

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me

30. Eddie Brock – Avvoltoi

Fonte Repubblica.it