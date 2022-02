Film a San Valentino: come scegliere un film romantico?

Quando si arriva febbraio, si assiste sempre alla solita caccia a una perfetta serata di San Valentino, la festa degli innamorati. Molti non la sopportano, tra chi la definisce come marketing e chi invece, essendo single, si ritrova circondato da coppiette sdolcinate. Eppure, anche per le coppie organizzare una serata di San Valentino è croce e delizia.

Andare al cinema oppure vedersi un film dopo una cena romantica a casa? Queste sono due delle opzioni spesso gettonate per la serata di San Valentino. Tutti vorrebbero vedere dei film degni da Oscar, ma trovare il film romantico perfetto è tutt’altro che facile.

Anche perché ognuno ha i propri gusti personali e scegliere un film in sala che accontenti entrambi non è semplice. Così come il rischio di rimanere bloccati con il telecomando in mano davanti al catalogo di Netflix, e far naufragare la serata, è un altro rischio molto concreto.

Per le piattaforme di streaming bisogna imporre dei paletti

Tanti, troppi film e serie TV vengono aggiunti ogni mese nei cataloghi delle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney plus. La prima scelta da fare risulta semplice, per fortuna: meglio un film piuttosto che una serie TV per la serata di San Valentino. Anche perché il film potrebbe essere solo un pezzo della serata, mentre il resto lo si può passare sia in casa, sia fuori.

Se optate per un film, occhio alla lunghezza: titoli oltre le due ore, specialmente se visti dopo cena, potrebbero causare sonnolenza, soprattutto dopo una giornata intera di lavoro (visto che questo San Valentino cade proprio di lunedì). Per districarvi nella giungila di scelte, la guida sui film di San Valentino di ExpressVPN può tornare molto utile: tramite una semplice infografica con delle domande, potrete trovare il film adatto alla vostra serata.

Inoltre, effettuate una divisione per generi: se volete delle risate, potete provare con delle buone commedie romantiche; se preferite qualcosa di movimentato, un action o thriller potrebbe rappresentare la giusta opzione. Il consiglio è di trovare un compromesso: proponete tre film a testa e dopo un genere che non volete vedere per la serata.

San Valentino al cinema: cosa vedere?

Se preferite passare la serata fuori, magari andando proprio al cinema, la scelta diventa sicuramente più semplice. In sala i film in sala sono molti di meno rispetto alla scelta infinita delle piattaforme. Di certo, quello più atteso non sarà visibile per San Valentino: il film di Uncharted, con Tom Holland e Mark Wahlberg, esce pochi giorno dopo. E comunque, dalle recensioni estere di Uncharted , il film non sembra proprio realmente decollare.

Guardando la programmazione settimanale per questo San Valentino, ci si trova davanti a diverse opzioni. Probabilmente il film più visto ora è Assassinio sul Nilo, seconda pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Agatha Christie: un ottimo cast, un giallo da risolvere e un’ambientazione da sogno. Se si vuole qualcosa di più, c’è sempre l’ultimo film di Guillermo del Toro in sala, ovvero “La fiera delle illusioni: Nightmare Alley”.

“Il lupo e il leone” risulta la scelta migliore per le coppie amanti degli animali e la natura, mentre per i fan del Signore degli Anelli, ci sono delle catene di cinema che proiettano in sala proprio questa settimana il terzo film della trilogia, ovvero “Il ritorno del re”. Se invece avete degli arretrati da recupere, sono disponibili ancora in molte sale “Matrix Resurrections”, “Scream”, “House of Gucci” e anche l’italiano “Diabolik”.

Se invece preferite vedere dei film un po’ più spensierati e leggeri, ci sono “The King’s man: le origini”, film di azione spettacolare e condito da risate qua e là, anche se molto commerciale. Altrimenti, per una storia leggera ma romantica, è da poco uscito “Marry Me”, film con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Qualsiasi film scegliate, probabilmente è meglio andare a cena prima, visto che al momento non è possibile consumare cibo o bevande nelle sale, per via della situazione pandemica.