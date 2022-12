“Filumena Marturano”, un capolavoro rinnovato e ritrovato in Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Francesco Amato

Filumena Marturano, un testo di Eduardo de FIlippo che rivive grazie alla splendida coppia attoriale di oggi: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

Una coppia televisiva collaudata, molti avranno pensato a questo in attesa della messa in onda di “Filomena Marturano”, il 20 dicembre su Rai Uno, per la regia di Francesco Amato. La coppia funziona ma solo perchè sono attori straordinari che portano in scena un testo intramontabile.

Filumena è una donna tenace, ha un passato pesante quello di una donna figlia della miseria che per sopravvivere intraprende la strada della prostituzione. E’ proprio in uno dei suoi incontri che conosce Domenico Soriano, suo cliente “fisso”. Di Domenico diventa la governante, di più, gestisce la pasticceria di famiglia, una delle più affermate a Napoli. Mentre Filumena gestisce casa e affari, Domenico, vuole ancora sentirsi giovane e corteggia ardentemente una ragazza di buona famiglia, un’aspirante attrice. Donna Filumena intuisce che questa volta il “suo” uomo potrebbe perderlo ed escogita un piano “diabolico”. Finge di essere in fin di vita e come ultimo desiderio chiede di diventare sua moglie. Con la complicità della sua aiutante, per anni ha cresciuto tre figli, uno dei quali è proprio di Domenico. Ma non gli dirà mai chi dei tre giovani è un “Soriano”, perchè i figli sono tutti uguali…

Tra i colpi di scena e gli escamotage che Eduardo ha ideato, c’è un profondo richiamo alla maternità e al senso di famiglia che unisce tante vite, fino a farne una vera famiglia, unita e piena di amore, perchè “i figl so’ figl’ e sono tutti uguali”…

Fedele alla versione originale con Titina De Filippo o a quella con Sofia Loren, la Filumena di Vanessa Scalera è così intensa e ricca di sfumature da far dimenticare qualunque confronto, riesce a commuovere anche chi conosce già il capolavoro di De Filippo. Il Domenico di Massimiliano Gallo è altrettanto intenso e in alcune scene ricorda, senza scimmiottarlo, proprio Eduardo. Non si può tacere la bravura del cast, figlia del teatro napoletano, che va da Nunzia Schiano a Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti e Massimiliano Caiazzo e il regista, Francesco Amato, che è riuscito a trovare quei luoghi nascosti di Napoli ancora con i muri scrostati, che fanno da sfondo a quella miseria del dopoguerra che ha ben rappresentato nella nuova versione di “Filumena Marturano”

Insomma un film da non perdere per chi apprezza le emozioni che sa suscitare un’opera antica e moderna allo stesso tempo.