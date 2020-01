ITALIAN MUSIC CONTEST 2019 TUTTO PRONTO PER LA FINALE

Successo e soddisfazione per il nuovissimo ITALIAN MUSIC CONTEST- #imc19 creato e dedicato ai nuovi cantautori ed interpreti. Con la seconda semifinale si è completata la squadra di concorrenti finalisti che si sfideranno il 20 gennaio 2020 a Le Mura e che sarà trasmessa in diretta intercontinentale su ICN Radio NY con i commenti dello speaker Cesare Deserto. Italian Music Contes #imc19 è partito quasi in sordina ad agosto 2019 ma è subito diventato un premio ambito di respiro nazionale con un’incursione internazionale. Oltre 40 concorrenti provenienti, oltre che da Lazio e dalla Capitale, dalla Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia nonché l’italo-columbiano Christian David Vitaliano ed il nigeriano Olumize che da tre anni ha scelto di vivere a Roma. Un caleidoscopio musicale con uno sguardo al passato e la proiezione al futuro.

Tre le location che hanno accolto il neonato contest: lo storico Caffè Letterario, il notissimo Marmo e l’altrettanto noto Le Mura. Otto i finalisti che si contenderanno la produzione del brano: Melga, Alex Allyfy, i Monalisa, Tiziano Perugini (provenienti dalla prima delle due semifinali) e Candida, Federico Proietti, Christian Storti, Andre (provenienti dalla seconda delle due semifinali). Ospiti previsti per la finale del 20 gennaio la cantautrice romana Nicole Riso con la presentazione del suo nuovo brano “Nino e Antonio” che parla di una storia d’amore tra due uomini, e la cantautrice pugliese Diorhà con il suo nuovo brano “Un Altro Pianeta” ed una probabile incursione di una nuova promessa del mondo indie. Tanti i giurati che si sono avvicendati nelle tre tappe e due eliminatorie: Salvatore e Nicole Riso, Isabella Palmisano, Claire Audrine, Edo Guerrazzi, Cesare Deserto, Andrew “Superview”, Emanuele Binelli, Beatrice Rigillo, Piro, Francesca Borrelli, Angelita, Saverio Gerardi, Maddalena Maglione, Daniele Pacchiarotti, Pepe, Federica Pansadoro, Salvatore Battaglia ed il sempre presente e prezioso Matteo Sica. Già assegnati una prima trance di premi collaterali consistente in un prezioso stage da parte di Saverio Gerardi che ha deciso di assegnarli a Nicolò Baldi e Leonardo Lianaggi, Chiara Felici, Candida, Federico Proietti, Christian Storti, Andre. “Un successo inaspettato–commenta l’ideatrice ed organizzatrice Sara Lauricella- soprattutto considerando che parliamo di una prima edizione. Ringrazio tutti gli amici che hanno creduto in me ed mi hanno incoraggiato e sostenuto in quest’avventura. Ha pagato il voler uscire fuori dalle dinamiche usuali ed il voler dare spazio a tutte le varie voci e sfumature musicali. Una prova che il cantautorato italiano non è affatto morto, non è relegato in un solo genere ed è discriminante associare la parola cantautore alla parola triste e depresso. C’è tanta musica di gioioso ascolto anche tra i nuovi cantautori e proviamo e proverò a farla emergere, anche se fosse solo uno.” Il primo premio del contest consiste nella produzione, da parte di Italian Music News, del brano vincitore, secondo un bonus in un negozio di strumenti musicali convertibile in una masterclass, terzo uno shooting fotografico, mentre a seguire ci saranno diversi premi collaterali. Previste interviste e passaggi radiofonici con diverse emittenti, tra cui la sempre presente Radio Zenith con Nuove Energie Musicali, la creazione della copertina del disco ad opera del ritrattista delle Dive Daniele Pacchiarotti, un anno di contratto di gestione non esclusivo con il management di Carmine Nappi, iscrizione gratuita e consulenza con il legali della Siedas-Società Italiana Esperti di Diritto di Arte e dello Spettacolo, la felpa esclusiva creata ad hoc del supercool brand per giovanissimi Krypto e tante novità che si stanno via via aggiungendo come la collaborazione con il gruppo Discover. Italian Music Contest #imc19 un format che vuol dare nuove note alla musica.