Fiorello, la polemica del TG1 e l’invito di Pinuccio a Rai Scoglio 24…

Nella rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi Rai, “Rai Scoglio 24”, Pinuccio si occupa del caso Fiorello. Il sindacato di redazione del Tg1 ha protestato contro la decisione di collocare nella fascia del mattino di Raiuno uno show curato da Rosario Fiorello al posto del Tg1 Mattina diretto da Monica Maggioni, perché secondo loro non si può sostituire l’informazione con la satira e, poi, perché in Rai scarseggiano i soldi.

Più che un problema economico, si porrebbe, con l’arrivo di Fiorello, un problema di ascolti. Il Tg1 del mattino si ripete ogi 30 minuti, quindi se fosse sostituito da una striscia quotidiana di Fiorello non potrebbe che giovare agli ascolti. Senza considerare poi che un po’ di satira e di buon umore sarebbe un vero toccasana di questi tempi…/n.d.r)

Allora Pinuccio fa i conti in tasca alla Rai grazie a una relazione della Corte dei Conti da cui emerge che gli stipendi dei giornalisti interni costerebbero all’azienda circa 200 milioni di euro l’anno, in media 140mila euro a giornalista. «Inoltre la Rai spesso ricorre a risorse esterne, tra cui spicca l’ex fidanzato di Monica Maggioni, Gian Micalessin. E dicono no a Fiorello?», commenta Pinuccio. Che aggiunge: «Fiorello se vuoi vieni a “Rai Scoglio 24”, ma affrettati perché i posti stanno finendo». Infatti, a sorpresa, a “Rai Scoglio 24” arriva Amadeus, che accetta la generosa offerta: «Bisogna sempre portarsi avanti. Non si sa mai nella vita».