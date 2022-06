Fondazione Cinema per Roma: “Cinema al MAXXI” da domani 16 giugno la decima edizione

Parte il 16 giugno la decima edizione di Cinema al MAXXI realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, la manifestazione che porta la settima arte in uno dei più importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo che si svolgerà in collaborazione con Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo della Sapienza Università di Roma, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e SNNCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

Anche per questa decima edizione il programma di Cinema al MAXXI, a cura di Mario Sesti, si muoverà fra ricerca e sperimentazione, emozione e innovazione. La prima parte della rassegna ospiterà, presso la Piazza del Museo e all’interno della manifestazione Estate al MAXXI, i film di Extra Explore, una selezione del cinema italiano più sorprendente e innovativo, con gli autori emergenti più originali che si sono messi in luce a Cannes, Venezia, Taormina. Completa il programma una serata esclusiva di premiazione del Video Essay Film Festival, dedicato alle nuove forme di critica cinematografica. Fra novembre e dicembre, presso l’Auditorium del MAXXI, si terrà invece Extra Doc Festival, il concorso rivolto alle migliori espressioni del documentario in Italia, giunto alla quinta edizione.

“Difficile trovare a Roma, nelle stagioni recenti, un programma di cinema come quello che Fondazione Cinema per Roma e MAXXI realizzano da dieci anni: gli autori italiani emergenti più emozionanti, le forme più innovative, come l’esperienza unica del Video Essay Film Festival, il documentario italiano che ha trovato nel MAXXI il primo museo d’arte contemporanea che abbia allestito per esso uno spazio di studio, ricerca e passione” ha detto il curatore Mario Sesti. “Mentre sale e piattaforme continuano a ritenere il cinema una forma quasi fossile visto che ripropongono all’infinito le stesse storie e lo stesso linguaggio, Cinema al MAXXI, da quasi un decennio, mette in scena la vita che l’evoluzione del grande schermo continua a possedere, con orizzonti e aree di crescita imprevedibili. E quest’anno, con Extra Explore, la manifestazione aggiunge un tassello decisivo all’intero orizzonte del programma con film di impressionante incandescenza linguistica, narrativa e tematica cui Fondazione Cinema per Roma e MAXXI offrono una nuova opportunità di incontro con il pubblico”.

Questo il nutrito programma:

EXTRA EXPLORE

16 giugno – 28 luglio 2022, Piazza del MAXXI

È una selezione del miglior cinema italiano, quello che batte aree inesplorate e lavora sull’invenzione di nuove possibilità della forma del cinema. Si comincia giovedì 16 giugno alle ore 21 con Occhi blu, esordio alla regia dell’attrice Michela Cescon che incontrerà il pubblico di Cinema al MAXXI prima della proiezione. Presentato a Taormina nel 2021, suddiviso in sei capitoli, Occhi blu ha la scansione di un thriller ed è un omaggio appassionato al genere francese del polar, sintesi di policer e noir. Il film sarà preceduto dal cortometraggio Pillow, progetto di tesi di Isabel

VIDEO ESSAY FILM FESTIVAL

Martedì 5 luglio ore 21, Piazza del MAXXI

Giunge alla terza edizione il Video Essay Film Festival (VEFF), realizzato in collaborazione con il professor Andrea Minuz e il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo della Sapienza Università di Roma. Dopo aver promosso in tutta Italia le opere vincitrici nel 2021, da Vicenza a Castrovillari, da Palermo a Grosseto, il VEFF premierà anche quest’anno i migliori video essay, come nuove forme di critica e riflessione sul cinema attraverso immagini, testo, montaggio e suoni.

EXTRA DOC FESTIVAL

Il concorso dedicato alle migliori espressioni del documentario italiano giunge alla quinta edizione che si terrà fra novembre e dicembre del 2022 presso l’Auditorium del MAXXI. Dieci documentari editi e inediti andranno a comporre il programma: ogni domenica si terranno due proiezioni, un evento speciale di chiusura sarà dedicato alla premiazione.

PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI

Giovedì 16 giugno

ore 21, Piazza del MAXXI | Extra Explore

OCCHI BLU

di Michela Cescon, Italia, 2021, 86’

Cast: Valeria Golino, Ivano De Matteo, Matteo Olivetti, Ludovica Skofic

Sarà presente la regista

Giovedì 30 giugno ore 21

ore 21, Piazza del MAXXI | Extra Explore

IL BUCO

di Michelangelo Frammartino, Italia, Francia, Germania, 2021, 93’

Cast: Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin, Nicola Lanza

Sarà presente il regista

Martedì 5 luglio

ore 21, Piazza del MAXXI

PREMIAZIONE VIDEO ESSAY FILM FESTIVAL

Giovedì 7 luglio

ore 21, Piazza del MAXXI | Extra Explore

IO E SPOTTY

di Cosimo Gomez, Italia, 2022, 90’

Cast: Filippo Scotti, Michela De Rossi

Sarà presente il regista

Giovedì 14 luglio

ore 21, Piazza del MAXXI | Extra Explore

A CHIARA

di Jonas Carpignano, Italia, Francia, 2021, 98’

Cast: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Giuseppina Palumbo, Giorgia Rotolo, Grecia Rotolo

Sarà presente l’attrice Swamy Rotolo

Giovedì 21 luglio

ore 21, Piazza del MAXXI | Extra Explore

PICCOLO CORPO

di Laura Samani, Italia 2021, 89’

Cast: Ondina Quadri, Celeste Cescutti

Sarà presente la produttrice Nadia Trevisan

Giovedì 28 luglio

ore 21, Piazza del MAXXI | Extra Explore

ATLANTIDE

di Yuri Ancarani, Italia 2021, 104’

Con Daniele Barison, Maila Dabalà, Bianka Berenyi, Jacopo Torcellan

Sarà presente il regista