Fondazione Cinema per Roma – Cityfest: consegnati i Premi per la terza edizione di “ Extra Doc Festival “

Fondazione Cinema per Roma – Cityfest: consegnati i Premi per la terza edizione di “ Extra Doc Festival “

Normal di Adele Tulli si è aggiudicato il Premio per il “Miglior documentario italiano dell’anno” alla terza edizione di Extra Doc Festival, il concorso che mappa e intercetta le migliori espressioni del cinema del reale.

Il riconoscimento è stato consegnato all’interno del piazzale del MAXXI nel corso di una serata che Fondazione Cinema per Roma | CityFest e MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo hanno realizzato portando a conclusione il programma di Cinema al MAXXI iniziato lo scorso febbraio e interrotto a seguito del lockdown.

Applaudito al 69° Festival di Berlino nella sezione Panorama, Normal riflette sulla sorprendente convenzionalità delle norme di genere: fuori dagli schemi, originale e visivamente audace, il documentario mostra come esse siano in grado di definire l’agire quotidiano, influenzandone gesti, desideri, comportamenti e aspirazioni.

La serata sarà ha poi avuto seguito con la consegna del premio “Extra Doc CityFest” al Miglior documentario inedito a Sulle tracce di Maria Lai di Maddalena Bregani. Il film ricostruisce, con cura e sensualità tattile e ottica, il percorso e il lascito di una figura unica di donna e artista: i materiali di repertorio e i paesaggi integrano il coro di testimonianze di amici, collaboratori, artisti e critici.

Sul palco a consegnare i due riconoscimenti il regista e sceneggiatore Daniele Luchetti, presidente della giuria di Extra Doc Festival 2020 che ha decretato i vincitori assieme al giornalista Pedro Armocida, la docente di Storia dell’architettura contemporanea Antonella Greco, il critico Raffaele Meale, la presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri e l’artista e performer Nico Vascellari.

La giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a Due scatole dimenticate – Un viaggio in Vietnam, la storia di un film sul Vietnam che non si è mai fatto, di un paio di scatole piene di foto scattate in quel Paese durante il conflitto e ritrovate poi in una soffitta. Il documentario è stato realizzato da una delle più importanti cineaste italiane, Cecilia Mangini, insieme a Paolo Pisanelli, e presentato in anteprima italiana a Extra Doc Festival 2020.

Commenti

commenti