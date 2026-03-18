“Fuoco Sacro”, nuovo progetto di Bungaro

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“Fuoco Sacro” è il nuovo progetto di Bungaro, da oggi disponibile in preorder al link

https://bio.to/Bungaro_FuocoSacro Prodotto da Warner Music Italy, l’album esce il 10 aprile su CD e nelle

piattaforme digitali, e in una ricercata edizione limitata in Vinile 180g.

A distanza di 5 anni dall’ultimo album di inediti “Entronauta”, Bungaro dà vita a uno dei suoi lavori più

ambiziosi e sorprendenti. Tutte le melodie scritte per i dodici brani dell’album conducono nei territori più vari

del mondo, dalla terra del suo Salento, a quella partenopea e alla greca, dal Brasile fino alle Hawaii. È un

omaggio appassionato e rispettoso alla musica di queste culture, un “Fuoco Sacro” che rivela devozione

verso l’arte e la cultura popolare e nei confronti dei tanti prestigiosi artisti e musicisti italiani e internazionali

che sono stati chiamati a donare la loro arte e magia, contribuendo a creare un lavoro di grande incanto, e

rendendo il viaggio di questo disco profondamente libero, ammaliante, imprevedibile.

Con questo nuovo lavoro il raffinato cantautore riconferma l’assoluta qualità della sua scrittura e della portata

artistica e musicale e delle sue composizioni. Queste le prime date dal vivo di Bungaro (il calendario è in

continuo aggiornamento): 9 aprile 2026 – Piangipane (RA), Teatro Socjale (data zero); 26 aprile 2026 – Roma,

Auditorium Parco della Musica; 23 maggio 2026 – Parigi, Festival Canzoni&Parole – Les Trois Baudets; 19

giugno 2026 – Manduria (TA), Festival Acustica – Museo della Civiltà del Vino Primitivo; 4 luglio 2026 – Portoroz

(Slovenia), Festival D’Autore – Auditorium di Portorose; 19 novembre – Bari, Teatro Forma.

Bungaro, nome d’arte di Antonio Calò, è un cantautore, produttore artistico e talent scout, tra i più raffinati

ed eleganti del panorama musicale italiano. Nella sua lunga carriera (iniziata nel 1988 con il brano “Sarà forte”

presentato al Festival di Sanremo) ha spaziato tra diversi territori dell’arte, dalla canzone d’autore al cinema

al teatro. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo, 2 Premi

Musicultura, 3 Premi Lunezia, a conferma del valore letterario e musicale delle sue opere.

Artista cosmopolita ed eclettico, ha collaborato con musicisti e cantanti di fama internazionale provenienti da

Brasile, Cuba, Iran, Senegal, Spagna, Irlanda e Capo Verde, tra cui: Alejandro Sanz, Youssou N’Dour, Chico

Buarque, Jaques Morelenbaum, Guinga, Omar Sosa, Alireza Ghorbani, Miùcha Buarque de Holanda, Paula

Morelenbaum, Ana Carolina, Daniela Mercury, Cesária Évora, Guinga, Kay McCarthy, Ivan Lins con cui ha

ottenuto una candidatura ai “Latin Grammy” per il progetto “Inventario”. Non mancano le numerose

collaborazioni con artisti italiani, tra cui Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Tosca, Malika Ayane, Ron, Chiara

Civello, Simona Molinari, Paola Cortellesi, Neri Marcore’, Rocco Papaleo, Musica Nuda, Marco Mengoni, Eros

Ramazzotti, tra gli altri.

Bungaro Official

https://www.tonybungaro.it/

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