Gambero Rosso: nella Guida ai bar d’Italia 2022 la sostenibilità al centro del premio illy bar dell’anno

illycaffè e Gambero Rosso annunciano l’edizione 2022 della Guida Bar d’Italia, l’unica guida che dà i voti ai bar, giunta quest’anno alla 22esima edizione. In un anno nuovamente segnato dalla pandemia e dallo spirito di resilienza del settore dell’Ho.re.ca, la Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso continuerà a premiare il desiderio di ripresa e le grandi iniziative intraprese dagli operatori del settore per dare risalto all’instancabile lavoro dell’intera categoria.

Il 2022 sarà l’anno della rinascita, della ripresa all’insegna di nuove consapevolezze. La pandemia ha dimostrato quanto sia indispensabile promuovere una cultura green ad ogni livello e in ogni attività. Da qui l’idea di illy e Gambero Rosso di riservare il premio illy Bar dell’Anno all’esercizio che, fatta salva un’offerta di assoluta qualità (la selezione avverrà sempre fra i bar che avranno ottenuto i tre chicchi e le tre tazzine), si sarà distinto per la scelta di alimenti a filiera corta, una proposta che privilegia la stagionalità delle materie prime; l’utilizzo di accessori monouso ecosostenibili realizzati con materiali riciclabili; il corretto conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata in base alle regole dei propri Comuni; l’attenzione nel promuovere una cultura del risparmio energetico, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili.

La giuria, composta da esperti di Gambero Rosso e di illycaffè, valuterà i candidati e, come ogni anno, proclamerà il vincitore nel corso dell’evento di presentazione della Guida Bar d’Italia 2022, in programma nel mese di ottobre.

“Dopo tanti anni di supporto alla Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, siamo estremamente soddisfatti di poterci fare portavoce di questo cambiamento. Promuovere la qualità sostenibile è uno dei nostri principali obiettivi, da sempre al centro della filosofia aziendale di illycaffè. Coerentemente con questo principio ci impegniamo ogni giorno per fare in modo che la sostenibilità costituisca una componente importante in tutti i progetti che ci vedono coinvolti. Quest’anno la qualità del caffè e del servizio saranno la base necessaria ma non sufficiente per vincere il premio illy Bar dell’Anno: sarà indispensabile pensare al futuro e promuovere l’innovazione all’insegna della sostenibilità” – spiega Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè.

“Sostenibilità, una parola che sempre più è entrata nel linguaggio comune ma, che ancora non ha definitivamente investito la nostra vita quotidiana – continua Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso – Siamo felici di contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità insieme a illycaffè, nostro storico partner della guida Bar d’Italia e gettare le basi di un cambiamento che deve essere oltre che ambientale anche sociale ed economico. I grandi cambiamenti iniziano sempre dai piccoli gesti, come quello di un caffè al bar.”

Consapevoli del fatto che dalle sfide più grandi spesso nascono le innovazioni migliori, illycaffè e Gambero Rosso alzano l’asticella e spronano i bar d’Italia ad impegnarsi attivamente per una ripartenza all’insegna della sostenibilità.