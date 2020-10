Gianfranco Rosi Guest of Honor all’IDFA 2020

“Rosi gestisce ogni scatto come un gioielliere tratterebbe una perla unica, con grande cura, pazienza e con il massimo rispetto, come un oggetto sacro”. Con queste parole Orwa Nyrabia – il direttore dell’IDFA di Amsterdam (16 novembre/6 dicembre), che oggi ha annunciato il programma del Festival di documentari più importante al mondo – ha presentato la retrospettiva dedicata a , 2020. Nyrabia continua: “Poi mette le sue perle in un filo nascosto dando vita a una creatura che sembra così coerente, che non puoi più vedere il filo”

A Gianfranco Rosi – Leone d’Oro, Orso d’Oro e Nomination agli Oscar – il Festival dedicherà una ampia retrospettiva che comprende: Boatman (1993), Below Sea Level (2008), El Sicario, Room 164 (2010), Sacro GRA (2013), Fuocoammare (2016), e Notturno (2020). Completa la retrospettiva una Top 10 di film scelti di Rosi.